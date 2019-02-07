07 февраля 2019 года

Юрий Трутнев оценил сервис для «морских огородов»

Интернет-сервис по предоставлению участков для марикультуры – важный механизм развития Дальнего Востока, подчеркнул вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Сайт www.aquavostok.ru, разработанный Фондом развития Дальнего Востока, запустили в конце августа 2018 г. Инвесторы могут выбирать на электронной карте участки от 100 до 5 тыс. га. В течение 10 дней с момента подачи заявки Росрыболовство должно принять решение о формировании РВУ и проведении торгов. Созданные таким образом участки отправляются на электронные аукционы.

Зампред правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев напомнил про этот механизм на пресс-конференции 6 февраля, подводя годовые итоги, сообщает корреспондент Fishnews.

«Считаем это важным. Сервис прозрачный и позволил уже сегодня реализовать право пользования 39 участками общей площадью около 9 тыс. га, поступления в федеральный бюджет примерно в три раза выше стартовой цены – именно за счет того, что проводятся конкурентные торги», – подчеркнул вице-премьер – полпред.

Он добавил, что сейчас стоит задача ввести подобный механизм в отношении лесных участков.

Ранее генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков рассказал, что из примерно 70 марикультурных компаний на Дальнем Востоке около 50 организаций уже зарегистрировались в системе интернет-торгов по участкам. В Фонде обратили внимание, что по итогам 2017-2018 гг. площадь новых рыбоводных участков, предоставленных в пользование, составила около 55 тыс. га, а общая площадь РВУ в Дальневосточном бассейне достигла 76 тыс. га. По предварительным оценкам, инвестиции в реализацию марикультурных проектов на Дальнем Востоке в следующие 5 лет могут превысить 80 млрд рублей, отмечают в ФРДВ.

Fishnews