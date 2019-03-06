06 марта 2019 года

Дальний Восток определит запрос по малым и средним судам

До 1 мая на Дальнем Востоке планируется определиться с типами и количеством судов для запуска механизма субсидирования постройки мало- и среднетоннажного рыбопромыслового флота.

О том, что Росрыболовство и Минпромторг прорабатывают вопросы господдержки строительства мало- и среднетоннажного флота, стало известно в прошлом году. Субсидирование готовится для тех видов водных биоресурсов и тех бассейнов, по которым невозможно применение механизма инвестиционных квот, поскольку ресурсы мало востребованы, рассказал журналистам в декабре замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Для того чтобы определиться с объемами финансирования из госбюджета, нужно понять потребности рыбопромышленных предприятий. Такую работу решили проводить по регионам.

Обсуждение уже состоялось по Азово-Черноморскому, Волжско-Каспийскому и Западному бассейнам, рассказал замруководителя Росрыболовства Петр Савчук на заседании межведомственной рабочей группы по судостроению. На этот раз группа собралась во Владивостоке, чтобы определиться с запросом дальневосточников, сообщает корреспондент Fishnews.

Правовая база по субсидиям прорабатывается. Пока предлагается следующее. Для получения господдержки судно нужно будет строить в России, на отечественном судостроительном заводе, причем строительство должно стартовать не раньше 1 января 2016 г.

«К судам будут предъявлены определенные минимальные требования, исходя из концепции развития рыболовства на конкретном бассейне. Это может быть длина, валовая вместимость, мощность главного двигателя, производительность и т.д.», – рассказал Петр Савчук.

Есть у государства планы по обеспечению серийности. Министерство промышленности может приобрести или разработать несколько типовых проектов флота, которые будут предоставлены в пользование заказчиком, сообщил замглавы Росрыболовства.

Сейчас речь идет о субсидировании до 30% от объема инвестиций в постройку судна. Власти собираются предоставлять компенсацию в денежной форме, по факту ввода судна в эксплуатацию и успешного завершения промысловых испытаний.

«До конца 2019 года федеральные органы исполнительной власти должны подготовить и согласовать соответствующую нормативно-правовую базу, при благоприятных условиях соблюдения плана нашей работы мы считаем, что необходимо уже начинать процедуру приема заявок на участие и до конца года ее завершить», – обрисовал сроки Петр Савчук.

Представитель Минпромторга Василий Нецветаев начал свое выступление с тех мер поддержки судостроения, которые уже есть. Это субсидии, позволяющие возмещать часть затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение судов; судовой утилизационный грант; льготный лизинг. Правда, субсидии и лизинг у рыбаков особым успехом не пользуются, признают в ведомствах. А вот утилизационным грантом, по словам Василия Нецветаева, в прошлом году воспользовалась компания «Вирма», заложившая судно в России.

Субсидии на строительство мало- и среднетоннажного флота должны стать новым стимулом. Министерство промышленности и торговли, Росрыболовство и другие ведомства сейчас готовят проект постановления о субсидировании, сообщил представитель Минпромторга.

По оценкам ведомства, мера поддержки простимулирует строительство 120 малых рыбопромысловых судов прибрежного плавания. На это потребуется примерно 2,5 – 3 млрд рублей в год, привел цифры Василий Нецветаев. В госпрограмме развития судостроения этих денег пока нет, но обновлять флот надо, поэтому власти продолжат разрабатывать меры господдержки и изыскивать финансирование, пообещал чиновник.

В совещании участвовали Минпромторг, Минвостокразвития, отраслевая наука, верфи, конструкторские бюро, в том числе иностранные партнеры. Проектировщики и судостроители рассказали о возможностях работы с рыбаками.

По итогам встречи решено создать на Дальнем Востоке малую рабочую группу, она и будет отвечать за формирование запроса по новому флоту. «Понятно, что там будут, скорее всего, как малотоннажные суда, так и среднетоннажные, так как у нас здесь иваси, скумбрия», – отметил Петр Савчук.

На совещании была поднята тема стимулов для развития судостроения на Дальнем Востоке. В правовой базе по инвестиционным квотам предусмотрен особый механизм: в случае, когда постройка судна планируется на верфи в ДФО, при расчете размера доли квоты используется повышающий коэффициент 1,2. Однако эта мера не сработала, признают власти. Выработка стимулов продолжится, обещают в Росрыболовстве.

Планируется принятие законопроекта по крабам – об аукционных квотах с инвестиционными обязательствами, напомнил Петр Савчук. Предполагается строительство порядка 40 судов, в Росрыболовстве считают, что суда под освоение ресурса на Дальнем Востоке нужно строить именно в регионе, сказал он.

Государство предостерегает

На встрече прозвучали оценки строительства судов в России. «Не будем строить – не будет конкурентной стоимости. Для этого нужно загружать судоверфи, давать им возможность развиваться», – прокомментировал замглавы Росрыболовства. Для этого и прорабатываются меры господдержки, добавил он.

При этом Петр Савчук предостерег рыбаков: «Посыл должен быть четкий, и вы должны понять, кто строит за рубежом: не факт, что с 2033 года на этих судах можно будет работать в РФ, исключительной экономической зоне».

Заместитель руководителя Росрыболовства напомнил об ограничениях, которые установлены в Америке, чтобы использовался только флот, построенный на верфях США. «Точно так же и в России есть уже предложения принять такие нормативные акты», – сказал Петр Савчук.

Fishnews