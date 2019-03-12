12 марта 2019 года

Подкомиссия Юрий Трутнева обсудит актуальные вопросы отрасли

Проблемы при реализации программы инвестквот и рыбопромысловое судостроение планируется обсудить на заседании правительственной подкомиссии, которое проведет во Владивостоке вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Заседание подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока планируется провести 19 марта, сообщает корреспондент Fishnews.

Инвестквоты

Как стало известно Fishnews, предполагается обсудить проблемные вопросы при реализации законодательства об инвестиционных квотах вылова.

Программа инвестиционных квот была запущена в 2017 г. Основная подзаконная база – три постановления правительства (от 25 мая 2017 г. № 632, от 25 мая 2017 г. № 633, от 29 мая 2017 г. № 648) и распоряжение правительства от 20 апреля 2017 г. № 76 (оно установило перечень видов водных биоресурсов в определенных районах добычи для выделения инвестквот).

Юрий Трутнев неоднократно называл инвестиционные квоты вылова среди инструментов по развитию Дальнего Востока. Успешно запуск механизма оценивали в Росрыболовстве.

За счет реализации программы планируется стимулировать строительство рыбопромыслового флота и береговых заводов. Однако инвесторы, вложившиеся в проекты на Дальнем Востоке, уже столкнулись с проблемами. Механизм нужно сделать более гибким, в том числе в плане сроков реализации проектов, отмечали опрошенные Fishnews представители рыбной промышленности.

Судостроение на Дальнем Востоке

Также на заседании подкомиссии собираются рассмотрение вопросы строительства в регионе рыбопромысловых судов. Руководство страны неоднократно давало поручения по загрузке верфей ДФО. В частности, по итогам заседания «рыбной» подкомиссии в декабре 2017 г. Юрий Трутнев ставил задачу разработать комплекс мер, призванных помочь в повышении конкурентоспособности судостроения Дальнего Востока.

В июле 2018 г. о поручении Юрий Трутнева по привлечению заказов на верфи региона сообщало Минвостокразвития.

Ранее предприятия заявляли о планах по строительству в ДФО флота для крабового промысла. Однако сейчас здесь обсуждаются серьезные изменения законодательства: 11 марта Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проекта закона о крабовых аукционах.

На пресс-конференции в феврале Юрий Трутнев сообщил, что подкомиссия рассмотрит вопрос о крабовых квотах.

Аквакультура

На заседании планируется обсудить и вопросы аквакультуры в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ). С проблемами в этой сфере столкнулись предприятия, занимающиеся марикультурой в Приморском крае.

Чем занимается подкомиссия

Подкомиссия в сфере рыбной отрасли была создана в составе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона в 2016 г.

К ведению этого рабочего органа относится широкий круг вопросов. В том числе взаимодействие власти и бизнеса по реализации поручений президента и правительства; рассмотрение проектов нормативно-правовых актов; предложений по обеспечению населения и качественной и доступной рыбопродукцией. В декабре прошлого года состав комиссии был обновлен. Юрий Трутнев возглавляет подкомиссию с момента ее создания.

Fishnews