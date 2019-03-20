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Законодательное собрание Камчатского края высказалось против законопроекта о крабовых аукционах. Фото пресс-службы регионального парламента

Против введения крабовых аукционов протестует и Камчатка

Законодательное собрание Камчатского края высказалось против законопроекта о крабовых аукционах. Депутаты приняли соответствующее обращение в Госдуму и Совет Федерации, а также в Министерство сельского хозяйства РФ.

Союз рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки обратился за помощью к краевым депутатам в связи с обнародованием проекта изменений в федеральный закон о рыболовстве. Поправки, инициированные Минсельхозом, предполагают продажу на аукционах 50% крабовых квот, которые ранее были закреплены по историческому принципу.

По оценке депутатов Камчатского края, необходимость покупать квоты на аукционах в разы снизит возможности развития предприятий по добыче краба, сократятся налоговые поступления в региональный бюджет.

«Предлагаемый порядок нарушает исторический принцип распределения и закрепления долей квот водных биоресурсов за предприятиями, важность которого была подчеркнута 15 октября 2015 года на заседании Президиума Госсовета по вопросам рыбохозяйственного комплекса в РФ под председательством В.В. Путина», – цитирует обращение пресс-служба заксобрания.

Депутаты подчеркивают, что благодаря историческому принципу – когда квоты на 10 лет закрепляются за самыми добросовестными пользователями – рыбаки получили возможность планировать свою работу на долгосрочный период и развивать отрасль.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального парламента, за 10 лет в Камчатском крае «построено и модернизировано более 22 рыбоперерабатывающих заводов, в строительство береговых комплексов и модернизацию флота вложено 38 млрд рублей». При этом во времена рыбных и крабовых аукционов в 2001-2003 гг. объем инвестиций в отрасли сократился почти втрое, а рентабельность упала до отрицательных показателей, напоминают депутаты.

«Не является ли предлагаемый законопроект первой стадией разрушения всего исторического принципа распределения квот, и после утверждения нового порядка распределения квот краба данная практика будет распространена и на другие виды биоресурсов?» – говорится в обращении.

Законодательное собрание Камчатского края высказалось против концепции законопроекта. Парламентарии региона предложили публично обсудить поправки с участием общественности, органов государственной власти прибрежных регионов РФ, чтобы выработать консолидированную позицию по механизму распределения крабовых квот.

Напомним, что на заседании 14 марта правительство поддержало проект федерального закона. Документ уже отправлен в Госдуму. 19 марта глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что в поправки могут быть внесены «определенные усовершенствования».

Fishnews
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