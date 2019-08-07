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На Камчатке прошли переговоры с представителями Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии. Фото пресс-службы правительства края

Рыбопереработка Камчатки заинтересовала японских инвесторов

Глава камчатского минрыбхоза Андрей Здетоветский провел встречу с представителями Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии. В переговорах участвовали руководители профильных компаний из Страны восходящего солнца.

Кроме того, участниками встречи стали глава агентства инвестиций и предпринимательства края Оксана Герасимова и руководитель регионального агентства по туризму и внешним связям Елена Стратонова.

Андрей Здетоветский обратил внимание, что Камчатка продолжает занимать лидирующую позицию среди регионов на Дальнем Востоке и в России в целом по объему вылова: более 30% всей рыбы страны добывается у берегов полуострова.

«В рыбохозяйственном комплексе края работают более 450 организаций, половина из них занимается выловом водных биологических ресурсов. Камчатка является лидером и по объему инвестиций в отрасль. За последние 11 лет в развитие береговых мощностей компании вложили более 40 млрд рублей, построив и модернизировав 22 завода, создав более 3600 новых рабочих мест. Благодаря этому, суммарная мощность рыбоперерабатывающих предприятий края выросла до 14 тыс. тонн мороженой продукции в сутки. На Международном рыбопромышленном форуме, который проходил в июле в Санкт-Петербурге, губернатор Владимир Илюхин заявил о необходимости появления на Камчатке рыбопромышленного кластера. Соответствующий проектный офис уже создан», – рассказал руководитель краевого минрыбхоза.

Он добавил, что кластер позволит решить ряд проблем. В первую очередь в рамках комплекса должна появиться инфраструктурная база: холодильные мощности, терминалы по перевалке грузов, портовые сооружения. Во вторую – предприятия, занимающиеся судоремонтом и судостроением, бункеровкой флота. Третьей составляющей системного подхода станет привлечение якорных инвесторов, заинтересованных в качественной продукции камчатских рыбаков, во внедрении новых технологий, в развитии логистической системы, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Руководитель гостевой делегации Манабу Ясухара – директор и ведущий переговорщик отдела внешнеэкономических связей министерства – рассказал, что визит бизнес-миссии проводится по итогам договоренностей, достигнутых президентом России и премьер-министром Японии в 2016 г.

«Синдзо Абэ представил Владимиру Путину план российско-японского сотрудничества из восьми пунктов. Один из них – развитие промышленности на Дальнем Востоке, формирование на этой территории экспортной базы для поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Японией создана платформа для развития предпринимательства в области сельского хозяйства, лесной промышленности и рыболовства Дальнего Востока и других регионов России, в нее вошли свыше 200 предприятий и организаций.

Перспективы сотрудничества мы видим в формировании высокой добавленной стоимости продукта с применением высокоточных технологий по переработке продуктов рыбной промышленности, увеличении экспорта малоиспользуемых ресурсов морского промысла и развитии торгово-распределительной сети и холодильной логистической цепочки для стабильного экспорта в Японию», – отметил Манабу Ясухара.

Андрей Здетоветский подчеркнул, что увеличение объема экспорта за счет повышения добавленной стоимости продукта – это цели, которые ставит перед правительством края национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

По информации правительства региона, в прошлом году предприятия края поставили за рубеж 304 тыс. тонн продукции из водных биологических ресурсов стоимостью 700 млн долларов. К 2024 г. этот показатель планируют довести до 1,2 млрд долларов.

Fishnews

  • На Камчатке прошли переговоры с представителями Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии. Фото пресс-службы правительства края
  • Глава минрыбхоза Камчатки Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ, руководитель агентства инвестиций и предпринимательства края Оксана ГЕРАСИМОВА и руководитель регионального агентства по туризму и внешним связям Елена СТРАТОНОВА. Фото пресс-службы правительства края
  • Руководитель гостевой делегации – директор и ведущий переговорщик отдела внешнеэкономических связей Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии Манабу ЯСУХАРА. Фото пресс-службы правительства Камчатки
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