06 сентября 2019 года

Георгий Мартынов: У рыбаков повод для беспокойства есть всегда

Сегодня у рыбопромышленников нет гарантий сохранения исторического принципа обладания квотами, считает президент АРПП Георгий Мартынов.

Подзаконная база для крабовых аукционов опубликована, торги планируют провести в октябре. Ранее президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов предлагал сделать прозрачной процедуру подачи заявок и их рассмотрения.

Эту инициативу озвучили на одном из всероссийских совещаний Росрыболовства, проходившем в формате видеоконференции. «Ответ руководителя ведомства Ильи Шестакова мы расценили как отказ. Не думаю, что дальше эта позиция изменится», - рассказал глава АРПП в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Он считает, что прозрачность в таком наболевшем вопросе необходима. «Мы помним, какой резонанс получила идея крабовых аукционов, как в атмосфере секретности разрабатывалось законодательство, и вот теперь, когда уже решение принято, почему бы не сделать процедуру распределения квот открытой? Не хочется, чтобы у рыбаков возникли какие-то вопросы. А ведь присутствие при распределении квот рыбацкой общественности эти вопросы бы сняло, - уверен Георгий Мартынов. - Тем более что наше предложение было консолидированным: оно являлось не моей личной инициативой, а было сделано по поручению крабовых компаний – членов нашей ассоциации».

Премьер Дмитрий Медведев поддержал исключение из дорожной карты по развитию конкуренции пункта о регулярном перераспределении части квот на электронном аукционе. Глава АРПП обратил внимание, что это предложение по инициативе ассоциации было внесено в резолюцию Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса.

«Поэтому мы, конечно, поддерживаем позицию главы Правительства РФ. Но можем ли мы считать это гарантией? Думаю, нет», - заявил собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

Он отметил, что в последнее время отрасль отошла от системности в области регулирования рыболовства. За 15 лет (начиная с 2004 г.) удалось выстроить стройную систему работы рыбного хозяйства, что привело к росту уловов и улучшению экономических показателей предприятий. Однако в последние годы эту «лодку» начали раскачивать.

«Сначала подменили принцип исторического вылова принципом исторического обладания квотами. Сейчас и ФАС, и правительство, и многие мои коллеги оперируют понятием «исторический принцип», - констатировал Георгий Мартынов.

Президент ассоциации напомнил, что исторический принцип вылова предполагает перезакрепление квот на те объемы водного биоресурса, которые компания фактически освоила в предыдущие 10 лет. Таким образом, это мощный стимул к максимальному освоению лимитов. В 2016 г. в законе о рыболовстве прописали, что квоты будут перезакреплены по имеющимся договорам – независимо от фактического вылова.

«Разумеется, предприятиям необходимо было вылавливать больше 50% квоты, чтобы ее не потерять, но компании лишились дополнительного стимула к полному освоению. Это совсем другой подход, - подчеркнул глава АРПП. - Поэтому «исторический принцип» – это неконкретная формулировка, в которую укладываются оба понятия».

Президент ассоциации считает, что гарантий сохранения исторического принципа обладания квотами у рыбопромышленников нет.

«Они были во времена принципа исторического вылова, поскольку он стимулировал ускоренное развитие. Если бы его сохранили, рыбная отрасль развивалась бы прежними темпами. Правительство было заинтересовано в его сохранении», - резюмировал Георгий Мартынов.

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