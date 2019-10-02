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Президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена ЯНУШ

Пути развития аквакультуры будут искать на конгрессе

Один из круглых столов Международного конгресса рыбаков во Владивостоке традиционно посвятят аквакультуре. В числе актуальных тем - вопросы государственной экологической экспертизы, избыточных требований, проблемы с формированием участков в интернете.

Бизнес хочет честных правил игры

Модератором панельной дискуссии 4 октября выступит президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена Януш.

«Мы бы хотели рассмотреть вопросы нормативно-правовой базы нашей отрасли – что изменилось со времени прошлого конгресса рыбаков и ВЭФ-2018. В частности, аквафермеров волнуют вопросы государственной экологической экспертизы. В Крыму и Краснодарском крае предприятия марикультуры очень негативно реагируют на требования по ГЭЭ и хотят вынести проблему на широкое обсуждение», – рассказала Fishnews руководитель объединения.

По-прежнему актуален и вопрос сохранения выращенной продукции. Но пока под государственным прессом не грабители урожаев, а сами предприятия.

«Мы методично пытаемся добиться от регулятора четких, понятных условий работы. В отрасли избыток контрольно-надзорных функций. Почему такую избирательность проявляют в отношении именно марикультуры?» – отметила глава ассоциации.

Интересуют бизнес и финансовые инструменты развития – господдержка, льготные ставки. Обсудить планируется закон о государственной поддержке страхования в аквакультуре.

Еще одна тема для круглого стола – судебная практика, которая существует на сегодняшний день. Внимание хотят обратить на несовершенство существующего законодательства в области аквакультуры.

С «электронными» участками не все гладко

Запланирован доклад про электронные инструменты для марикультуры. Особенно много вопросов накопилось по части формирования рыбоводных участков.

«Интернет-ресурс рассчитан на «нарезку» РВУ от 100 га, но ведь есть участки меньше площадью. Бывает, где-то на акватории налагаются запреты, которые не совсем обоснованы, либо участки формируются там, где существует естественный ресурс, – возникает конфликт с интересами рыболовства», – отметила Елена Януш.

По мнению марифермеров, для предотвращения таких проблем нужно, чтобы поданную в электронном виде заявку рассматривала компетентная комиссия из представителей различных ведомств. Это позволит избежать сложных ситуаций до того, как участок включат в приказ и отправят на торги.

Недовольство бизнеса вызывает и то, что РВУ выставляют на аукцион без информации о потенциальных возможностях участка. То есть предприятию приходится обследовать акваторию за свой счет без гарантии, что ее удастся получить.

Спат, ветеринария, земля

Хозяйства волнует вопрос стабильного обеспечения посадочным материалом. Решать его собирается отраслевая наука – Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО) представит доклад о новом центре на острове Попова.

Обсудят и обеспечение безопасности при производстве продукции марикультуры - ранее некоторые РВУ «нарезались» близко друг от друга. О том, как не навредить ни себе, ни соседям, расскажут специалисты ДВО РАН.

Важен для аквафермеров и земельный вопрос. Сейчас соответствующий законопроект проходит Госдуму, но предприятия хотят знать, как будет организована работа по выделению земельных участков непосредственно в регионах.

«Нужно понять, как развиваться, куда двигаться дальше. Какие проблемы решены, а какие еще требуют решения, что мешает. Все это мы рассчитываем обсудить на конгрессе рыбаков для выполнения главной задачи – роста производства продукции аквакультуры», - резюмировала Елена Януш.

О форуме

XIV Международный конгресс рыбаков пройдет во Владивостоке с 3 по 4 октября. Организаторами выступают администрация Приморского края, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), Ассоциация добытчиков минтая (АДМ), Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Дальневосточная ассоциация «Аквакультура», медиахолдинг Fishnews, IKRA Group.

Спонсоры конгресса – холдинг «Антей», ООО «Морской бриз», группы компаний «Доброфлот», компании Mitsubishi marine engine и Marique. Мероприятие также поддерживают посольство Исландии, государственно-частное партнерство Promote Island.

Официальный сайт Международного конгресса рыбаков – http://fish-forum.pro/. Здесь опубликованы программа конгресса, список участников, а также репортажи с предыдущих форумов. Для тематических новостей на портале Fishnews создана рубрика «Конгресс рыбаков 2019».

Fishnews

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