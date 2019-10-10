10 октября 2019 года

Депутатам рассказали об «аукционной угрозе»

На «думской» пятиминутке депутат Андрей Андрейченко рассказал о результатах Международного конгресса рыбаков. Предложение по распространению системы аукционов несет в себе большие риски не только для рыбной, но и для смежных с ней отраслей, считает парламентарий.

Участники XIV Международного конгресса рыбаков, проходившего во Владивостоке с 3 по 4 октября , активно комментировали инициативу Федеральной антимонопольной службы о распространении аукционов по продаже долей квот вылова .

«ФАС продолжает настаивать, чтобы также исторический принцип по рыбе был нарушен. Дескать, это приведет к появлению новых компаний», – рассказал на заседании Госдумы 10 октября депутат от ЛДПР Андрей Андрейченко.

Но этого не произойдет, считает парламентарий. На торгах по крабовым квотам, стартовавшим 7 октября , лоты оцениваются в миллиарды, то есть мелкие и средние компании участвовать в борьбе за ресурс просто не могут.

Свою инициативу ФАС продвигает вопреки постановлению, принятому Госдумой в апреле , обратил внимание депутат. Распространение аукционов на рыбу угрожает сворачиванием инвестиционных проектов – это ударит не только по рыбной отрасли, но и, например, по развитию верфей.

Парламентарий рассказал о предложении рыбаков целевым потоком направить средства от крабовых аукционов на отраслевую науку . Такая инициатива также прозвучала на конгрессе.

«На следующей неделе завершится первый аукцион по крабовым квотам, который изменит всю рыбную отрасль страны. Может быть, когда торги пройдут, рыбаков Дальнего Востока прекратят кошмарить, – заявил Fishnews Андрей Андрейченко. – Мы, как члены специальной рабочей группы , должны следить, как распределяется ресурс, как будут реализовываться инвестиционные проекты по постройке судов под квоты. Это очень важно – я подчеркну, что сами рыбаки говорят о необходимости такого контроля».

В Госдуме предлагается провести слушания по вопросам рыбной отрасли, сообщил депутат.