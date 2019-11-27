27 ноября 2019 года

Герман Зверев: Начинаниям рыбаков нужна налоговая стабильность

В Дальневосточном регионе стартовала работа по строительству промыслового флота на отечественных верфях. Для того чтобы эти важные проекты были реализованы, необходимо обеспечить стабильность законодательных и налоговых условий, заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

На Дальнем Востоке заложили первое судно в рамках нового механизма выделения крабовых квот. Заказчиком краболова, который строится на «Восточной верфи» в Приморье, выступает компания «Дальневосточное побережье» (ГК «Сигма Марин Технолоджи»). На октябрьском аукционе она выиграла два лота. Еще два лота досталось компании «Север», также входящей в группу. Все четыре судна под эти квоты планируется строить на «Восточной верфи».

Это очень важный проект для судостроительного предприятия и края, отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев. Заказы вносят весомый вклад в валовой региональный продукт, обеспечивают занятость. «Почти 10% персонала завода занято на строительстве краболова», - обратил внимание руководитель ассоциации.

Рыбопромышленные предприятия планируют строительство и на других верфях Дальнего Востока, рассказал он. При этом для реализации проектов критически важна стабильность законодательных и налоговых условий.

«Сейчас обсуждается проект поправок в Налоговый кодекс, и конечно, очень важно, чтобы не произошло резкого увеличения налогового бремени», - заявил руководитель ВАРПЭ. Объединение уже неоднократно высказывало свою позицию по предлагаемым изменениям в части льгот для градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных предприятий, колхозов (артелей), ЕСХН в рыбной отрасли и повышения ставок сбора за пользование водными биоресурсами.

Герман Зверев также прокомментировал Fishnews подготовку механизмов поддержки строительства судов на Дальнем Востоке. Напомним, что вице-премьеры Юрий Трутнев и Алексей Гордеев обратились к президенту с предложением о субсидировании затрат на приобретения судов для добычи краба, построенных в ДФО. Владимир Путин инициативу поддержал.

«Это очень хорошая форма поддержки», - считает глава ассоциации. При этом, обратил внимание он, очень важно, чтобы предприятия могли как можно быстрее увидеть порядок получения субсидий.

Ключевой момент: нужно, чтобы постановление о поддержке распространялось и на те проекты, которые стартовали до его выхода. Рыбаки здесь должны оказаться в равных условиях. «Мы сейчас, естественно, будем добиваться, чтобы не получилось так, что действие постановления распространяется только на те проекты, которые начаты после его издания», - заявил президент ВАРПЭ.

Fishnews