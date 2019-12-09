09 декабря 2019 года

Амурские рыбаки первыми войдут в Russian Fish

К отраслевой маркетинговой инициативе Russian Fish присоединится ассоциация рыбаков Хабаровского края АРУК и ГК «Дикий улов». Компании готовы вместе работать над продвижением российской рыбы на перспективных рынках.

Ассоциация рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского района Хабаровского края (АРУК) и группа компаний «Дикий улов» станут первыми членами отраслевой маркетинговой организации Russian Fish. Договоренность об этом достигнута на встрече председателя ассоциации Максима Бергели и учредителя ГК «Дикий улов» Евгения Пухкалова с гендиректором Expo Solutions Group (ESG) Иваном Фетисовым.

АРУК объединяет более 20 рыбодобывающих предприятий, которые ведут промысел анадромных видов рыб на нижнем Амуре. Среди них «ДВ Экспортер», «Амур Пасифик», «РК им. Куйбышева 2», рыболовецкие артели «Гера», «Комсомольская», рыболовецкий колхоз «Тахта» и другие.

ГК «Дикий улов» занимается добычей и переработкой лососевых в Хабаровском крае, в том числе выпускает красную икру без использования консервантов. Кроме того, предприятие добывает сельдь, креветку, кальмаров, минтай и корюшку.

Напомним, решение о создании в России отраслевой организации Russian Fish, которая займется продвижением отечественной рыбной продукции, было озвучено в начале ноября на полях выставки China Fisheries & Seafood Expo в Циндао. Разработчиком комплексной маркетинговой стратегии и операционным центром Russian Fish выступает отраслевой выставочный оператор Expo Solutions Group.

Концепция Russian Fish направлена на увеличение стоимости и диверсификации отечественного рыбного экспорта и повышение конкурентоспособности российской рыбной отрасли на глобальном рынке. Важнейшим направлением работы новой организации станет аналитика. «Цель в том, чтобы российские компании не тратили годы на изучение рынков, поиски каналов сбыта, определение того, какой продукт и по какой цене лучше продать. Все это сделает за них Russian Fish», — рассказал Fishnews Иван Фетисов.

В качестве одного из инструментов продвижения планируется создать национальный бренд российской рыбопродукции, который должен стать знаком ее качества и экологичности.

В ходе встречи представители АРУК и «Дикого улова» выдвинули ряд идей по оптимизации работы будущей организации, в частности предложили создать правовой консультативный центр. «Эта услуга должна оказываться в формате «единого окна», чтобы у рыбаков было одно место, где они могли бы получить квалифицированную помощь в работе с государственными органами», — высказал мнение Евгений Пухкалов.

Статус АРУК и «Дикого улова» в структуре Russian Fish будет определен после официального старта работы организации, который намечен на конец декабря 2019 г. Сейчас процесс запуска Russian Fish находится на стадии утверждения формы деятельности и подготовки пакета документов для государственной регистрации.

Fishnews