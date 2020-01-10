10 января 2020 года

АТФ: Рыбалка длиною в век

Архангельский траловый флот подходит к юбилею с новыми проектами и мощными наработками. Шесть промысловых судов, база технического обслуживания, портовый участок с холодильником на 5 тыс. тонн, перерабатывающее производство. А сто лет назад все началось с дюжины пароходов.

Молодая советская власть национализировала суда купца Ивана Беззубикова. Именно они легли в основу будущего Архангельского тралового флота.

Первый траулер Т-30 «Лучинский» вышел на промысел из Архангельска в Баренцево море 29 июня 1920 г. В предвоенные годы активно пополнялся рыбопромысловый флот, который строился как на территории Советского Союза – в Ленинграде и Севастополе, так и на немецких и итальянских верфях.

Во время Великой Отечественной войны 50 судов АТФ были переоборудованы и вместе с экипажами вошли в состав Северного флота. Мобилизованные траулеры сопровождали знаменитые северные конвои. А рыбаки продолжали день за днем делать свое дело – ловить рыбу практически в тех же районах, что и в мирное время. За годы войны Архангельский траловый флот потерял три судна.

После восстановления экономики страны рыбная отрасль начала приобретать современные очертания. Сменились технологии, создавались новые типы рыболовных судов. Флотилия АТФ постоянно пополнялась траулерами, которые каждое десятилетие становились все совершеннее.

Особняком стоят 1970-е гг. – золотой век советской рыбной промышленности. Именно тогда началось широкое освоение новых районов промысла. Ловить стали действительно во всем Мировом океане. Добрались даже до Антарктиды. Из далеких морей на прилавки СССР везли экзотических поначалу нототению и клыкача, ледяную рыбу, кальмаров и криль. Развивался экспедиционный промысел.

После распада Советского Союза у страны появилась другая экономика и другая система управления рыболовством. В новых условиях рыбакам пришлось учиться не только ловить рыбу, но и искать на нее покупателей, приобретать дорожающее топливо, ремонтировать и оснащать флот, платить зарплаты и налоги – уже без централизованной поддержки государства.

В отличие от многих других гигантов рыбной индустрии, АТФ выжил, оставаясь в статусе госпредприятия, и даже сохранил основные фонды, но постепенно энергия затухала. Потом начались финансовые трудности.

В 2013 г. Архангельский траловый флот был поставлен в государственный план приватизации и после нескольких неудачных раундов перешел в частные руки. К удивлению многих покупателями стали не москвичи, а соседи по Северному бассейну – Северо-Западный рыбопромышленный консорциум. С правительством Архангельской области заключили акционерное соглашение, гарантировавшее сохранение регистрации предприятия в регионе и отсутствие массовых сокращений персонала. Кроме того, тралфлот должен был ежегодно поставлять на местный рынок не менее 1,5 тыс. тонн рыбной продукции.

Как показало время, все обязательства новые собственники АТФ выполнили. На предприятие пришла мощная команда управленцев, которым удалось переломить ситуацию. Начали ремонтироваться и выходить в море суда, наниматься моряки, постепенно погашаться долги. Меньше чем за год Архангельский тралфлот прочно встал на ноги.

Сегодня в штате АТФ трудится около тысячи человек, три четверти из них – плавсостав. Руководство компании именно их считает главным активом и силой предприятия. В рыбопромышленной отрасли проверенные кадры и правда решают все. Белые «морские» зарплаты и полный соцпакет, включая добровольное медицинское страхование, оплату проезда на юг, бесплатные обеды, спецодежду, занятия спортом, – на специалистах в тралфлоте экономить не принято. Как и забывать о тех, кто работал в компании раньше, – ветеранская организация АТФ насчитывает 650 человек.

По итогам 2018 г. Архангельским траловым флотом добыто более 80 тыс. тонн рыбы. В бюджеты всех уровней перечислено свыше 1,25 млрд рублей налогов, причем 60% этих средств осталось в Архангельской области.

«Во многом благодаря Архангельскому траловому флоту потребление населением рыбы в Архангельской области (с учетом Ненецкого автономного округа) превышает общероссийские показатели и составляет 46,2 кг на человека в год», – отмечает глава региона Игорь Орлов.

31 мая 2017 г. на стапелях Выборгского судостроительного завода по заказу Архангельского тралового флота заложили головной траулер проекта KMT01. Судно получило название «Баренцево море» – в честь основного района промысла архангельских рыбаков. В начале декабря 2018 г. судно спустили на воду. Сейчас его готовность дирекция завода оценивает в 79%, параллельно идет строительство еще трех судов той же серии.

Одновременно с заменой флота руководство компании вплотную занялось береговой инфраструктурой, которая включает территорию порта – Маймаксанский грузовой участок и Базу технического обслуживания судов. Для увеличения грузопотока построили холодильник, установили тяжелый кран, постепенно идет обновление причального оборудования и коммуникаций.

В прошлом году объем перевалки рыбы в порту составил 15 тыс. тонн, других видов грузов – более 117 тыс. тонн. Именно здесь в 2016, 2018 и 2019 гг. принимали и разгружали транспортные рефрижераторы с Дальнего Востока, перевозившие по Северному морскому пути груз тихоокеанских лососей.

«В преддверии 100-й годовщины компания чувствует себя как никогда уверенно: новые суда, новые люди, новые идеи и планы развития», – с улыбкой говорит генеральный директор Архангельского тралового флота Алексей Заплатин. Как и положено лидеру, АТФ не боится экспериментировать, осваивая новые виды и объекты промысла.

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