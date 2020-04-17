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На Находкинском судоремонтном заводе уже приступили к строительству краболовов. Фото с сайта НСРЗ

Строительство краболовов на Дальнем Востоке может получить новые преференции

Смягчение требований к срокам постройки судов под крабовые квоты стало бы дополнительной мерой поддержки этой работы на Дальнем Востоке, считают в бизнес-сообществе. В рамках закона, который принял год назад президент Владимир Путин, в России уже предусматривается строительство 35 краболовов.

В марте Минсельхоз РФ представил для обсуждения законопроект, предусматривающий продление максимального срока строительства судов под крабовые квоты с пяти до семи лет. Причем такое смягчение предусмотрено для проектов по строительству в Дальневосточном федеральном округе.

Изменения разработаны по поручению, которое дал для поддержки программы вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. В декабре такое решение одобрила правительственная подкомиссия по развитию рыбохозяйственного комплекса Дальневосточного региона, в состав этого органа входят в том числе представители бизнес-сообщества.

Всего по итогам октябрьского аукциона на отечественных верфях должно быть построено 35 краболовных судов. Часть заказов размещена на Дальнем Востоке.

15 апреля Находкинский судоремонтный завод и компании «Антей Север» и «Алестар» подписали контракты на строительство шести судов для крабового промысла. На заводе также планируется постройка двух судов для компании «ТРК».Работа по этим проектам уже стартовала.

Также в Приморском крае крабовый флот строится на «Восточной верфи», участвует в программе и Хабаровский судостроительный завод.

Продление максимально возможного срока строительства – это определенного рода страховка как для верфей, так и для заказчиков судов, отметил генеральный директор Находкинского судоремонтного завода Николай Болгар. «Если будут подписаны дополнения до семи лет, это, естественно, упростит нам нашу работу и окончание строительства судов», - сказал он, отвечая на вопрос Fishnews.

В то же время руководитель НСРЗ подчеркнул, что завод держит курс на то, чтобы выдержать все сроки, которые установлены нынешними графиками. Для судостроителей важно успешно выполнить заказы рыбопромышленных предприятий.

Напомним, что Владимир Путин также ранее поддержал предложение о субсидиях для строительства краболовного флота на Дальнем Востоке.

Fishnews

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НазадМетки: дальний восток
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