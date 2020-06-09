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Возможные решения по завозу работников на путину обсудили на онлайн-конференции, организованной Fishnews

Предприятия ищут пути для безопасной путины

Перед дальневосточными регионами, которые завозят работников на лососевую путину, встали новые вопросы. Руководители отраслевых объединений обсудили возможные решения на онлайн-конференции, организованной Fishnews.

Что ждет рыбную отрасль в условиях пандемии, сейчас, наверное, до конца не понимает никто. Предприятия оказались из-за этого в непростом положении, отметил модератор конференции, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

С введением новых мер безопасности возникают новые вопросы по завозу людей на лососевую путину. Например, о том, как соблюсти требование о справке, подтверждающей отсутствие у человека COVID-19, обратил внимание президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. По указу губернатора, лабораторные исследования необходимо проводить не менее чем за три дня до прибытия в регион. Встает вопрос, как уложиться в эти сроки.

Еще одна проблемная тема – обязательное предоставление копии трудового договора. Не отстроена схема, позволяющая заключать такое соглашение дистанционно, подчеркнул руководитель АРСО. Возможно, здесь могут подойти гарантийные письма от работодателя, предложил он.

Для обсуждения возникающих вопросов правительство Сахалинской области 10 июня планирует провести совещание, сообщил Максим Козлов.

В Хабаровском крае выявлены заболевшие среди вахтовиков для рыбохозяйственной компании Охотского района. Конечно, отраслевое сообщество обеспокоено этой ситуацией, рассказал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Объединение продолжит разъяснять рыбакам необходимость соблюдения всех мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором и региональным правительством.

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын сообщил, что на полуостров уже завезено более 6,5 тыс. сезонных работников. Но еще нужно доставить в регион как минимум 5 тыс. человек, основной заезд придется на период со второй-третьей декады июня до начала июля. Выявлены случаи заболевания на рыбопромышленных предприятиях, но приняты меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса.

В крае также вводятся дополнительные требования к прибывающим из других регионов. Так, предусмотрены электронные пропуска. На заседании краевого штаба по недопущению распространения COVID-19 предложено организовать тестирование в аэропорту. «Пока этот вопрос прорабатывается. Я думаю, в ближайшее время будет принято решение», – сообщил Владимир Галицын.

Продумываются меры и на дальнейших этапах. Компании будут закупать экспресс-тесты, чтобы проверять людей, которые с соблюдением всех требований прибыли в регион, прошли обсервацию и вышли работать на заводы. Предприятия максимально тщательно соблюдают все меры, определенные Роспотребнадзором и краевыми властями, обратил внимание руководитель ассоциации.

Участники конференции отметили, что нужно следить за ситуацией не только в своих регионах, но и в других дальневосточных субъектах. Это позволит – при необходимости – оперативно подключить к приемке и переработке лосося флот. Нужно развивать хозяйственные связи, уверен президент Ассоциации рыбопромышленников Приморского края Георгий Мартынов. Руководитель АРПП выразил готовность к сотрудничеству с коллегами из других регионов.

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