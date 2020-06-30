30 июня 2020 года

Ветеринарные сертификаты без бумаги: к чему пришли

1 июля исполняется ровно два года с момента введения обязательной электронной ветсертификации. Предприятия перенастроились на работу с системой «Меркурий», но вопросов в сфере ветеринарного оформления по-прежнему хватает, отметили участники онлайн-конференции Fishnews.

Уже два года прошло с введения требования об оформлении ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде. Это стало большим событием для всех отраслей, которые задействованы в производстве и обороте пищевой продукции.

Одним из основных посылов при переходе на систему «Меркурий» (используется для оформления ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде) была борьба с «серым» рынком, напомнил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Однако выявляются случаи, когда через систему пытаются легализовать продукт неизвестного происхождения. По мнению руководителя АРСО, сейчас формируются группы, которые нашли лазейки и наловчились действовать в обход законодательства, но уже с учетом электронной сертификации. Это угроза для добросовестных производителей.

Компании активно укрепляют и защищают свою репутацию, и случаи, когда под их маркой хотят реализовать сомнительную продукцию, - серьезная проблема, подчеркнул Максим Козлов.

Он сообщил, что на заседании межведомственной рабочей группы при Генпрокуратуре попросил изучить, какие возможности для легализации браконьерских уловов оставляет система.

Есть и много других вопросов. Причем их решения рыбопромышленники добиваются уже не первый год. Одна из таких проблем – ветеринарно-санитарная экспертиза уловов. В Россельхознадзоре не раз подчеркивали, что рыба не может отправляться на переработку, реализовываться, пока не проведена ВСЭ. Но как быть, например, с судами, которые компании выставляют на приемку и переработку лосося? Ведь в этом случае они принимают сырье от других хозяйствующих субъектов.

АРСО обращалась в Россельхознадзор, в ведомстве подтвердили, что проблема существует.

«Создается ситуация, когда государственный ветеринарный врач должен находиться на борту судна и проводить ВСЭ улова в специально оборудованной лаборатории либо продукции, выработанной из этих уловов. Практика показывает, что обеспечить условия проведения ВСЭ на борту рыболовецких судов невозможно, из-за чего рыбодобывающая отрасль получает непреодолимый административный барьер», – процитировал ответ службы руководитель ассоциации.

«Вопрос на сегодняшний день не решен. У нас вперед лососевая путина», – подчеркнул Максим Козлов. Остается и проблема предприятий, которые работают вне зоны доступа к интернету.

Вопросы возникают не только по лососевой путине. Для получения сертификата 5i, необходимого для экспорта рыбопродукции, требуется проведение лабораторных испытаний образцов от каждой отгружаемой партии. Такое требование избыточно, считают в Ассоциации добытчиков минтая.

Объединение уже не раз обращалось по поводу испытаний в Россельхознадзор, рассказал президент АДМ Алексей Буглак. Рыбаки предлагают вернуться к практике, когда используются результаты протокольных испытаний продукции из одного района промысла.

Fishnews