13 июля 2020 года

Алексей Осинцев: Есть понимание и уверенность в результате

Решение вопросов с перегрузами в «районах укрытия» и «незаходным» флотом может сэкономить рыбной отрасли миллиарды, уверен президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев.

Напомним, в январе 2019 г. вступили в силу законодательные изменения о пересечении госграницы на море. У судов с «закрытой» границей осталась возможность в упрощенном формате заходить в 12-мильную зону, чтобы выполнить перегруз в непогоду. Но это было предусмотрено только для уловов водных биоресурсов. Невозможность перегрузов продукции обернулась проблемами для рыбаков. В конце мая на заседании Общественного совета при Росрыболовстве было отмечено, что поправки, разрешающие перегрузы рыбопродукции в «районах укрытия», подготовлены, но нуждаются в доработке. Тем не менее проблема остается актуальной.

«По нашим оценкам, за 2019 год невозможность перегрузов рыбопродукции обернулась простоями промысловых и транспортных судов и потерями на уровне 5 млрд рублей. Помимо финансов есть еще одна важнейшая сторона – использование «районов укрытия» в территориальных водах необходимо для обеспечения безопасности моряков», – подчеркнул в интервью Fishnews президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев .

АСРФ подготовила обоснования и представила предложения по законопроекту, к решению вопроса удалось подключить профильный комитет Совета Федерации. Тем не менее отраслевой регулятор пока не поддержал предложения рыбаков, констатировал глава отраслевого объединения.

Несмотря на это текущий результат АСРФ оценивает положительно. «У нас на руках – итог серьезной проработки и позиция регулятора со ссылкой на мнение органов, обеспечивающих экономическую безопасность государства, которые понятны, – отметил президент ассоциации. – По сути предложений и экономической оценке ситуации возражений нет. Решению мешает другая проблема – с так называемыми «незаходными» судами.

Алексей Осинцев привел данные: в исключительной экономической зоне РФ сейчас работает около 700 судов, которые обеспечивают порядка 70% общего вылова. Из этого количества примерно 60 судов никогда не заходило в российские порты. «Судовладельцы, как купили их за границей, так там же модернизировали и полностью обслуживают. Фактически, используя российские природные ресурсы в своем бизнесе, они не работают на экономику своей страны. Получается, что из-за 10% «незаходных» судов потери несут остальные 90% флота», – обратил внимание руководитель ассоциации.

По словам Алексея Осинцева, на решение этой проблемы нацелен другой нормативный правовой акт, но его подготовка идет сложно и долго. АСРФ – единственное отраслевое объединение, которое концептуально поддержало предложение регулятора оформлять разрешения на добычу рыбы только для судов, которые заходили в российские морские порты. Однако ассоциация предложила упростить администрирование такой процедуры и не привлекать к ней новых контролеров – таможенные органы (судовладелец сам может подтвердить, что его судно недавно было в порту), рассказал собеседник Fishnews.

«Хочется надеяться, что наша позиция по «незаходным» судам будет полезна при снятии разногласий и доработке проекта акта. Хотя известно, что по нему уже получено отрицательное заключение в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия, – сообщил президент АСРФ. – Сторонники оставить все как есть не пожалели усилий, чтобы попытаться продавить свою позицию».

Президент ассоциации отметил, что работа по законопроекту продолжается. «Он достаточно серьезно обоснован. Это придает уверенности в достижении результата после того, как все промысловые суда, работающие в водах под российской юрисдикцией, будут заходить в домашние порты», – резюмировал Алексей Осинцев.

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