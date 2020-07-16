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Сегодня Южно-Курильский рыбокомбинат – это современное, технологичное, динамически развивающееся предприятие

Слагаемые успеха Южно-Курильского рыбокомбината

С 2015 г. Южно-Курильский рыбокомбинат реализует масштабную инвестиционную программу. Руководители ключевых подразделений ЮКРК рассказали Fishnews о буднях и перспективах предприятия.

В будущем году Южно-Курильскому рыбокомбинату исполнится 75 лет – его создали вскоре после освобождения островов от японцев, когда разрушенная великой войной страна остро нуждалась в продовольствии. Сегодня ЮКРК быстро «накачивает мускулы». В текущем году уже выставлен на промысел второй наливной сейнер-траулер с RSW-танками, планируется ввести в строй новый завод по производству рыбной муки и рыбьего жира, завершить строительство лососевого рыбоводного завода.

Рецепт успеха Южно-Курильского рыбокомбината прост: во-первых, это подарок природы в виде возврата в прикурильские воды больших объемов сардины-иваси и скумбрии. Во-вторых, эффективное управление предприятием. В-третьих, самоотверженный труд коллектива.

Руководители ключевых подразделений ЮКРК рассказали корреспонденту Fishnews о буднях и перспективах предприятия.

«Сегодня на комбинате трудится 283 человека, из них непосредственно на рыбоперерабатывающем заводе – 110. Примерно 60% персонала – приезжие. Производство ведется круглогодично: перерабатываем минтай, треску, камбалу, лососевых, скумбрию, иваси, навагу, корюшку, гольца, кальмара и бычков. Сырье на берег сдают три судна, а с июля 2020 года будут уже пять судов, из которых два – наливные», – отметил исполнительный директор ЮКРК Виталий Устенко.

Важной вехой для предприятия стал 2016 год, когда ведомственная наука опубликовала прогноз о грядущем возврате в российскую экономзону промысловых объемов сардины-иваси и скумбрии. Эти данные совпали с запуском обновленного рыбоперерабатывающего цеха, который был дооснащен до объема переработки 200 тонн сырья в сутки. В этом же году добывающий флот предприятия пополнился первым рыбоналивным судном с RSW-танками – сейнером-траулером «Асбьорн».

В этом году Южно-Курильский рыбокомбинат планирует запустить завод по производству рыбной муки и рыбьего жира. Инвестиционный проект стоимостью 1,1 млрд рублей реализуется при поддержке Корпорации развития Сахалинской области (предоставившей в кредит 75% этих средств). Завод обеспечит дополнительные 26 рабочих мест с достойной оплатой труда.

Компания реализует программу по развитию рыбоводства. В настоящее время ЮКРК достраивает лососевый рыбоводный завод на озере Лагунное. Стоимость проекта – 270 млн рублей. При этом к выращиванию молоди кеты комбинат уже приступил. Мальков, подращиваемых в открытом водоеме, выпускают каждый сезон, начиная с 2018 г. В этом году предполагают выйти на проектную мощность в 20 млн мальков.

Сейчас флот Южно-Курильского рыбокомбината представлен 15 добывающими, перерабатывающими, транспортными и специализированными судами. В прошлом году они выловили более 42 тыс. тонн водных биоресурсов.

«Наша гордость – это рыбоналивные сейнеры-траулеры с RSW-танками. Первый из них, «Асбьорн», комбинат приобрел в 2016 г., а второй, «Гуннар», мы ввели в эксплуатацию прямо сейчас. Уже в этом сезоне он вышел на промысел иваси и скумбрии», – рассказал начальник отдела эксплуатации флота Николай Городецкий.

Быстрое поступательное развитие Южно-Курильского рыбокомбината соответствует задачам, поставленным перед рыбной отраслью руководством страны. Предприятие вносит свою лепту в обеспечение продовольственной безопасности России, направляя больше половины своей продукции на внутренний рынок. Преобладает недорогая рыбопродукция, востребованная самыми широкими слоями населения, что особенно важно сейчас, в период пандемии и кризиса.

Одновременно растет в физическом объеме экспорт, обеспечивая приток валюты в страну. Кроме того, ЮКРК предоставляет работу и достойную зарплату существенной части жителей Кунашира, способствуя стабильности и социально-экономическому развитию отдаленного Южно-Курильского района.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Сегодня Южно-Курильский рыбокомбинат – это современное, технологичное, динамически развивающееся предприятие
  • Исполнительный директор Южно-Курильского рыбокомбината Виталий УСТЕНКО
  • Выход лососевого рыбоводного завода на мощность в 30 тыс. икринок позволит комбинату ежегодно осваивать около 2 тыс. тонн возвращающейся рыбы
  • СТ «Гуннар» перед выходом на промысел, июнь 2020 г.
  • Начальник отдела эксплуатации флота Николай ГОРОДЕЦКИЙ
  • Более половины своей продукции Южно-Курильский рыбокомбинат отправляет на внутренний рынок
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    Сегодня Южно-Курильский рыбокомбинат – это современное, технологичное, динамически развивающееся предприятие

    Слагаемые успеха Южно-Курильского комбината

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