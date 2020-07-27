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Представители «Норебо» и Северной верфи на фоне закладной секции. Фото пресс-службы судостроительного завода

Корабелы приступили к шестому траулеру для «Норебо»

Санкт-петербургские судостроители заложили очередной траулер для группы «Норебо» – шестой из серии, предназначенной для промысла в Атлантике. Сдача «Капитана Абакумова» планируется во втором квартале 2023 г.

На Северной верфи 24 июля прошла церемония закладки днищевой секции траулера-процессора «Капитан Абакумов», в которой приняли участие гендиректор компании «Карат-1» (входит в группу «Норебо») Андрей Киселев и врио гендиректора судостроительного завода Игорь Орлов.

Судно получило имя в честь Героя Социалистического Труда, почетного гражданина Мурманска Александра Абакумова. Этот выпускник астраханского рыбопромышленного техникума в 1950-е гг. стоял у истоков организации сельдяного флота и одним из первых стал выполнять рейсы в неисследованные промысловые районы открытого океана. Награжден орденами Ленина и «Знак Почета», медалью «За доблестный труд».

По словам Андрея Киселева, закладка киля траулера стала знаменательным событием для «Карата-1». «На нем будут апробированы передовые технологии вылова и реализован принцип безотходности производства, что крайне важно для эффективного промысла и рационального использования водных биоресурсов. Ввод в эксплуатацию траулера «Капитан Абакумов», как и других судов этой серии, позволит компаниям «Норебо» планомерно обновлять свой рыбодобывающий флот, причем самыми современными судами в мире», – отметил генеральный директор компании.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе УК «Норебо», строительство ведется в рамках программы инвестквот. Траулер, как и пять предыдущих «капитанов», предназначен для лова и переработки рыбы в северо-западной части Атлантического океана. Следующие четыре судна того же проекта будут строиться для работы на Дальнем Востоке.

Вся серия траулеров-процессоров проекта 170701 состоит из десяти судов, в строительство которых «Норебо» проинвестирует порядка 38,4 млрд рублей. Траулеры строятся с разницей в четыре месяца и сейчас находятся в разной степени готовности.

Продолжается подготовка к спуску головного судна «Капитан Соколов» – на август запланирована его выкатка из эллинга на открытый стапель. Началась металлизация корпуса «Соколова» выше ватерлинии, а после будет выполнена окраска подводной части судна. На траулерах «Капитан Геллер», «Капитан Осташков», «Капитан Брейхман» и «Капитан Тузов» ведутся работы в соответствие с технологическими этапами строительства.

Сдача «Капитана Абакумова» заказчику планируется во втором квартале 2023 г.

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Fishnews

  • Представители «Норебо» и Северной верфи на фоне закладной секции. Фото пресс-службы судостроительного завода
  • В церемонии закладки днищевой секции «Капитана Абакумова» приняли участие гендиректор компании «Карат-1» Андрей КИСЕЛЕВ и врио гендиректора Северной верфи Игорь ОРЛОВ. Фото пресс-службы судостроительного завода
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