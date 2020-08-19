Новости
Минсельхоз не поддержал идею увеличения инвестиционных квот. Фото пресс-службы министерства

В увеличении процента под инвестквоты увидели угрозу для конкуренции

Минсельхоз не поддержал предложение РРПК по обеспечению флота, который строится под инвестиционные квоты, ресурсом до полной загрузки. Это создаст неравные конкурентные условия для пользователей, заявили в ведомстве. Такой же аргумент привели и в Росрыболовстве.

Министерство сельского хозяйства, курирующее рыбную отрасль, в ответе на письмо ВАРПЭ прокомментировало предложение Русской рыбопромышленной компании по инвестиционным квотам. Напомним, что РРПК обратилась в правительство с инициативой по донаделению ресурсом до полной производственной загрузки судов, которые вводятся в строй под инвестквоты.

Такое предложение не может быть поддержано, так как изменение механизма предоставления инвестиционных квот создаст неравные конкурентные условия для пользователей, уже заключивших договоры, и тех, кто мог бы участвовать в заявительных кампаниях, если бы предложенные условия были определены изначально, говорится в ответе Минсельхоза.

В ведомстве также заявили, что нынешней нормы закона об обеспечении объекта инвестиций объемами квот до 50% от полной загрузки достаточно для эффективной экономической деятельности, сообщает корреспондент Fishnews.

Флот, который строится по итогам крабового аукциона, практически полностью закроет потребность в краболовных судах. Механизм инвестиционных квот, по экспертным оценкам, позволит обновить 40% мощностей рыбопромыслового флота для Дальнего Востока и 80% – для Северного.

«Учитывая изложенное, вопрос о целесообразности распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов с инвестиционными обязательствами может быть рассмотрен после ввода в эксплуатацию всех построенных в рамках действующих инвестиционных механизмов судов рыбопромыслового флота и исходя из необходимости обновления рыбопромыслового флота Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна», – говорится в ответе.

О рисках создания неравных условий заявили и в Росрыболовстве. Это создаст ущемление прав предприятий, которые ранее не участвовали в распределении, но могли бы, если бы предложенные условия были определены изначально, говорится в отзыве агентства.

О том, что нецелесообразно менять принципы распределения квот, когда уже реализуются инвестиционные проекты, Минсельхозе писал и ранее.

В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), комментируя инициативу РРПК, подчеркнули, что от увеличения инвестиционных квот отдачу получит не только Русская рыбопромышленная компания, но и ряд других участников отрасли, вкладывающихся в новые суда и заводы. В то же время, как следует из материалов объединения, у ряда компаний объемы сократятся.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: варпэдальний востокправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Закрытых границ для общения не существует

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

В непростых условиях отрасль работает стабильно

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Мурманского тралового флота Андрей ГУЛЯЕВ

Генеральный директор Мурманского тралового флота

Андрей ГУЛЯЕВ

Верность морскому духу

Директор госкорпорации Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь

Директор госкорпорации Moon Tech по продажам в России и СНГ

ЛИ Янь

Основная поддержка для нас – современные проекты

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

По Амуру задача непростая, но выполнимая

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Мировой кризис смещает акцент на внутренние силы

Все интервью

Личное мнение

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Мы наблюдаем «административный удар» по рыбной отрасли

Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь ВАН Ганн

Председатель Ассоциации развития морской экономики города Хуньчунь

Ван Ганн

Очереди исчезли, но COVID-19 остался

Все материалы

Крупным планом

Большой интерес к биржевой площадке на ВЭФ-2017 проявил министр морских дел и рыболовства Республики Корея КИМ Ён Чун

Кто разомкнет биржевой круг?

Новые перерабатывающие заводы для рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока конструируют, строят и запускают специалисты ООО «Технологическое оборудование»

«Технологическое оборудование»: на одной волне с рыбаками

Дальневосточная сардина (иваси)

Иваси натолкнулась на правила

Владимир Петрович ЛУПАЧЕВ

Капитан дальнего плавания: штрихи биографии

Все материалы

События

Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

В кругосветной экспедиции приняли участие все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru

Под «Парусами мира»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.