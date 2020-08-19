19 августа 2020 года

В увеличении процента под инвестквоты увидели угрозу для конкуренции

Минсельхоз не поддержал предложение РРПК по обеспечению флота, который строится под инвестиционные квоты, ресурсом до полной загрузки. Это создаст неравные конкурентные условия для пользователей, заявили в ведомстве. Такой же аргумент привели и в Росрыболовстве.

Министерство сельского хозяйства, курирующее рыбную отрасль, в ответе на письмо ВАРПЭ прокомментировало предложение Русской рыбопромышленной компании по инвестиционным квотам. Напомним, что РРПК обратилась в правительство с инициативой по донаделению ресурсом до полной производственной загрузки судов, которые вводятся в строй под инвестквоты.

Такое предложение не может быть поддержано, так как изменение механизма предоставления инвестиционных квот создаст неравные конкурентные условия для пользователей, уже заключивших договоры, и тех, кто мог бы участвовать в заявительных кампаниях, если бы предложенные условия были определены изначально, говорится в ответе Минсельхоза.

В ведомстве также заявили, что нынешней нормы закона об обеспечении объекта инвестиций объемами квот до 50% от полной загрузки достаточно для эффективной экономической деятельности, сообщает корреспондент Fishnews.

Флот, который строится по итогам крабового аукциона, практически полностью закроет потребность в краболовных судах. Механизм инвестиционных квот, по экспертным оценкам, позволит обновить 40% мощностей рыбопромыслового флота для Дальнего Востока и 80% – для Северного.

«Учитывая изложенное, вопрос о целесообразности распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов с инвестиционными обязательствами может быть рассмотрен после ввода в эксплуатацию всех построенных в рамках действующих инвестиционных механизмов судов рыбопромыслового флота и исходя из необходимости обновления рыбопромыслового флота Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна», – говорится в ответе.

О рисках создания неравных условий заявили и в Росрыболовстве. Это создаст ущемление прав предприятий, которые ранее не участвовали в распределении, но могли бы, если бы предложенные условия были определены изначально, говорится в отзыве агентства.

О том, что нецелесообразно менять принципы распределения квот, когда уже реализуются инвестиционные проекты, Минсельхозе писал и ранее.

В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), комментируя инициативу РРПК, подчеркнули, что от увеличения инвестиционных квот отдачу получит не только Русская рыбопромышленная компания, но и ряд других участников отрасли, вкладывающихся в новые суда и заводы. В то же время, как следует из материалов объединения, у ряда компаний объемы сократятся.

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