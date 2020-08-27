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Гибель улова опилио на одном судне – это убыток в размере 1 млн долларов, а камчатского – до 2 млн долларов

Добытчики краба оценили возможные потери из-за регламента Росприроднадзора

Компании, занимающиеся промыслом краба, заявляют об угрозе огромных убытков из-за требований нового регламента Росприроднадзора. Чтобы показать масштабы проблемы, в группе компаний «Русский краб» оценили, во сколько промысловикам обойдется гибель товара.

Напомним, что административный регламент Росприроднадзора, вступивший в силу в июне, предусматривает, что для получения заключения на вывоз живых морепродуктов поставщик должен предоставлять копии документов, подтверждающих фактический вылов. Это значит, что потребуется подтверждать фактический вылов каждой партии добытых водных биоресурсов.

С момента выхода регламента отраслевые ассоциации добиваются снятия избыточных требований. В частности, по проблеме обратилась в Росприроднадзор Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока. Вопрос в июле рассматривался на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС), где собираются представители отрасли из разных регионов.

О проблеме говорят и в компаниях. Требование регламента приводит к тому, что суда с уловом на борту будут простаивать в ожидании оформления документов от целого ряда ведомств. «В случае с живым крабом такие простои непозволительны: они влекут значительное снижение качества, а в ряде случаев и гибель всего улова», – заявили Fishnews в группе компаний «Русский краб».

«В период с сентября по декабрь текущего года только нашей группе компаний потребуется оформить не менее 70 лицензий. Сутки простоя судна оцениваются минимум 400 тыс. рублей. Умноженные на «регламентные» сроки, в масштабах отрасли такие расходы неминуемо повлекут огромные убытки крабодобывающих предприятий, невозможность выполнения ими производственных программ, а значит – снижение заработных плат моряков, сокращения и, как следствие, социальную напряженность», – говорят добытчики краба.

Эксперты «Русского краба» приводят расчеты возможных потерь отрасли. На промысле краба опилио с учетом перехода в порт судно в среднем находится от 20 до 25 дней. На промысле камчатского краба – от 30 дней. Нахождение судна у причала в течение 10 дней приведет к гарантированной гибели гидробионта, т.к. для сохранности живой продукции в чанах необходимо осуществлять проливку 3-4 раза в сутки исключительно чистой забортной водой. В условиях порта это невозможно из-за высокого содержания нефтепродуктов, отметили в группе компаний.

При стоимости опилио 15-20 долларов за 1 кг гибель 1000 тонн оценивается в 15-20 млн долларов, камчатского краба – 30-40 млн долларов

«Даже если речь идет не о полной потере улова, а о снижении качества живой продукции, то в сутки из категории «А» в категорию «B» может переходить до 10% от общего улова судна – в среднем это порядка 50 тонн. Гибель улова опилио на одном судне – это убыток в размере 1 млн долларов, а камчатского – до 2 млн долларов», – рассказали в группе компаний.

Вырастают риски неосвоения квот, приобретенных за десятки миллиардов рублей. По расчетам ГК «Русский Краб», для освоения квот в условиях простоев и отвлечения судов с промысла из-за оформления лицензий, компании потребуется увеличить флот в 1,5 раза.

Регламент – новый, территориальные органы Росприроднадзора вряд ли обеспечат быструю, бесперебойную обработку документов и своевременное оформление согласований на получение экспортных лицензий в Минпромторге, опасаются добытчики краба.

Появившийся барьер способен ударить по планам выполнения национального проекта «Международная кооперация и экспорт», предостерегают в группе компаний «Русский краб».

Промысел контролируется, рыбаки работают в рамках общего допустимого улова, разрешений на добычу для каждого судна. В связи с этим нужно подумать о целесообразности получения заключений на вывоз, считают эксперты. «ГК «Русский Краб» солидарна с мнением Ассоциации добытчиков краба о необходимости пересмотра требований регламента Росприроднадзора», – подчеркнули в группе компаний.

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