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Замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Илья Шестаков пожелал курсантам «Седова» мужества на Севморпути

Учебный парусник «Седов» готовится к переходу из Петропавловска-Камчатского в Калининград через Арктику. В числе главных задач рейса – привитие курсантам любви к рыбацкой профессии и практических навыков, отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В Петропавловск-Камчатский барк зашел 31 августа. Как сообщает корреспондент Fishnews, 1 сентября заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел встречу с курсантами и экипажем «Седова» в формате видеоконференции.

«Это уникальное мероприятие – проход парусного судна по Северному морскому пути. Я надеюсь и уверен, что все пройдет удачно. Но это действительно непростой переход. Я хочу вам пожелать мужества, даже отваги», - сказал глава ведомства.

Он отметил, что программа составлена так, что курсанты побывают и в таких портах, куда рыбацкие суда заходят очень редко. «На самом деле для чего эта практика организована, для чего и средства тратятся – основное, это чтобы вы полюбили море, полюбили свою будущее профессию. И также практическое применение в дальнейшем всех тех навыков, которые вы на паруснике получите», - подчеркнул Илья Шестаков.

Парусник участвует в кругосветке, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Переход по Севморпути в Калининград – завершающий этап экспедиции «Седова». Сейчас на борту находятся 138 курсантов, 58 членов экипажа и научная группа.

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  • Замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства
  • Встреча главы Росрыболовства с экипажем и курсантами «Седова» прошла по видеосвязи. Фото пресс-службы ведомства
  • Сейчас на борту «Седова» находятся 138 курсантов. Фото пресс-службы Росрыболовства
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