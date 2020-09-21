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Проведение научных исследований в Арктике

Приоритеты в арктических исследованиях расставит научный совет

При Госкомиссии по вопросам развития Арктики будет создан научный арктический совет. Он определит, какие исследования в макрорегионе нужно поддержать в первую очередь.

Вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО, председатель Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Юрий Трутнев провел совещание об организации научных исследований и разработок в Арктической зоне РФ.

«Арктика по целому ряду направлений привлекает интересы ученых всего мира. Это вопросы в сфере геологии, водных биоресурсов, экологии, таяния вечной мерзлоты и глобального потепления, экономики и социума. По ряду вопросов российские ученые занимают передовые позиции в мировом научном сообществе», - подчеркнул Юрий Трутнев.

Он напомнил о поставленной президентом задаче увеличить грузоперевозки по Северному морскому пути. «Это требует развития связи, ледокольной группировки, более подробного изучения ледовой обстановки. Все эти вопросы надо решать», – констатировал вице-премьер - полпред.

Было отмечено, что в России научные исследования по арктической тематике ведут более 500 организаций, расположенные в 50 регионах.

«Научный арктический совет при Госкомиссии по вопросам развития Арктики будет обеспечивать координацию федеральных органов исполнительной власти и научных организаций, поможет формировать повестку исследований по арктической теме. Реализацию приоритетных проектов предлагается осуществлять через формирование фонда грантов на исследовательскую работу. Очень важно отдельно сформировать комиссию по распределению грантов, чтобы процесс был максимально компетентен и независим», – считает специальный представитель Росатома по вопросам развития Арктики, заместитель председателя госкомиссии Владимир Панов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства, создание научного арктического совета поддержали все участники совещания, в том числе представители вузов и научно-исследовательских организаций.

«Арктикой сейчас занимается много организаций. Нужно придать этому процессу системность, потому что любой технологический прорыв должен сопровождаться исследованиями прикладного и фундаментального плана», – подчеркнул ректор Московского физико-технического института Николай Кудрявцев.

В деятельности научного арктического совета готова принять участие Российская академия наук. Об этом заявил вице-президент РАН Валерий Бондур.

«Научный арктический совет должен проанализировать, какие научно-исследовательские работы необходимо поддержать в первую очередь, по каким направлениям работы могут быть наиболее успешными и позволят нашей стране быть более конкурентоспособной в Арктической зоне. Надо определить ключевые направления деятельности научного арктического совета, сформировать иерархию приоритетов его деятельности», – резюмировал итоги совещания Юрий Трутнев.

Напомним, в июле президент Владимир Путин подписал пакет законов о господдержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне России. Разработан законопроект об «арктическом гектаре. В мае в Мурманской области была создана территория опережающего социального развития (ТОР, ТОСЭР) «Столица Арктики».

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