22 сентября 2020 года

Наука поможет взять «рыбный максимум» от Южных Курил

По итогам поездки на южные Курильские острова ученые и рыбопромышленники убедились: регион открывает большие перспективы для исследований и промысла как лососей, так и пелагических рыб – сардины-иваси и скумбрии.

Лососевый остров

В совместной поездке по Южным Курилам участвовали руководители Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, регионального агентства по рыболовству, филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Сначала они побывали на Итурупе, где понаблюдали за ходом лососей на нерестилища.

«В реках острова достаточно большое количество производителей - картина впечатляющая. Итуруп является особым местом, где сегодня тихоокеанские лососи чувствуют себя крайне комфортно, там правильно эксплуатируются подходящие стада, правильно осуществляется воспроизводство, регулирование, изъятие. Это видно по тому, как развивается путина», - рассказал Fishnews президент АРСО Максим Козлов.

Ученые и рыбопромышленники убедились в правильности ранее принятого решения - создать на острове специальный центр для исследования лососей. Глава ассоциации обещал, что отраслевой бизнес окажет всю необходимую помощь в обеспечении работы этой станции.

«Наверное, половина всех объемов искусственного воспроизводства тихоокеанских лососей в России как раз приходится на Итуруп. Нужно отдельно изучать лососей острова, проводить исследования, делиться опытом. Тем более нас сегодня к этому подталкивает необходимость – несбывшиеся прогнозы по «красной» путине», - обратил внимание Максим Козлов.

«Для всех стало очевидно, что искусственное воспроизводство, пастбищное выращивание лососей – это проекты, которые обеспечивают стабильные подходы кеты. На островах ведется активное строительство лососевых рыбоводных заводов, - констатировал заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Александр Буслов. - В последние 5-6 лет на Итурупе такие предприятия появлялись по одному-два в год, сейчас в эту систему активно включился и Кунашир. Поэтому здесь вопрос для нас актуальный. Отмечу, что в соседней Японии начались проблемы с возвратами кеты на заводы, и нам нужно держать руку на пульсе, помогать нашим рыбоводам, консультировать, вместе решать проблемные вопросы, связанные с разведением, а также с прогнозированием возвратов».

По словам ученого, несмотря на определенные успехи специалистов-рыбоводов в прогнозировании заводских возвратов, в этом процессе иногда происходят сбои.

«Вот с этими сбоями нам вместе нужно работать, - подчеркнул Александр Буслов. – Помимо кеты, там есть и горбуша, которая известна своей непредсказуемостью. Тем не менее Итуруп можно считать почти идеальным полигоном для ее воспроизводства».

По словам представителя ТИНРО, базу для изучения лососей планируют создать как одно из подразделений станции «Океанической», которая работает на Шикотане в основном с пелагическими объектами. Предполагается, что филиал на Кунашире будет изучать возможности прибрежного рыболовства - снюрреводный промысел камбалы, трески, сельди, минтая, а на Итурупе специалисты займутся исследованиями лососей.

«Они будут взаимодействовать, переезжать по необходимости, где-то объединяться. Планируем создать такой небольшой кластер, который на каждом острове в большей степени будет завязан на конкретные объекты», - сообщил замруководителя ТИНРО.

На иваси большие планы

После Итурупа участники поездки посетили Шикотан - предприятия, ориентированные на переработку пелагических рыб – сардины и скумбрии. Побывали и на Кунашире, на заводах Южно-Курильского рыбокомбината.

«Заместитель директора ВНИРО - руководитель Тихоокеанского филиала Алексей Анатольевич Байталюк стоял у истоков прогнозирования возвращения иваси и скумбрии. В этой поездке ученые смогли выйти в море на промысловом судне и наглядно убедиться в правильности прогнозов - за два траления взяли почти 250 тонн иваси», - отметил Максим Козлов.

Александр Буслов обратил внимание, что Южные Курилы - единственный район Дальнего Востока, где рыбопромысловая обстановка за десять лет кардинально изменилась.

«В 2010 году доминирующим объектом промысла там была сайра, а за десять лет ее не стало совсем, но при этом общий вылов увеличился в три раза. То есть если мы в 2010 году добывали там порядка 100 тыс. тонн, то сейчас осваиваем 300 тыс. тонн, и это не предел. Доминирующими объектами стали сардина-иваси, скумбрия, вдвое выросли уловы минтая. Плюс появилась сельдь, которой не было в районе с 1960-х годов», - описал перемены замглавы ТИНРО.

Он констатировал, что рыбаки вняли прогнозам науки о наступлении сардиновой эпохи. Крупнейшие комбинаты на Кунашире и Шикотане поменяли производство и сориентировались на пелагические объекты.

«Южные Курилы готовы для пелагических объектов, у них есть переработка, добыча также налажена. У компаний есть две стратегии: одна подразумевает добычу иваси для переработки на муку и жир. Вторая стратегия предусматривает сардину как пищевой объект. Опыт последних двух лет показал, что приоритет нужно отдавать муке и жиру. Но при определенных гидрологических условиях и соответствующем техническом оснащении промысла облавливается и такая сардина, которая сама по себе является качественным товарным продуктом, успешно реализуемым на рынке», - рассказал собеседник Fishnews.

Ученые подтверждают: сардины-иваси много. Исследования в августе-сентябре показали, что в российские воды заходит около 1,1 млн тонн. Рыбаки это понимают и уже выстраивают планы.

Успеть за скумбрией

«Все ждут скумбрию, но это скоротечный период промысла, преимущественно октябрь – начало ноября, когда она скапливается, рыба очень быстро проходит наши воды, - заметил Александр Буслов. - Всем - и науке, и рыбакам - нужно сконцентрироваться, вовремя найти скопления, пути миграций и выбрать объемы».

Сейчас на Южные Курилы отправляется научно-исследовательское судно «Владимир Сафонов». Оно будет наводить флот на скумбрию.

«В этом году очевидно, что ее скопления будут несколько удалены от района промысла сардины, где флот работает сейчас, - примерно на 100 миль. В прошлом году мы с задачей справились. Надеюсь, что и в этот раз разведаем скумбрию и укажем флоту, куда надо идти», - отметил замруководителя ТИНРО.

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