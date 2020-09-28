28 сентября 2020 года

Сенаторы отреагировали на проблемы рыбаков

Первый зампред профильного комитета Совета Федерации Сергей Митин на коллегии Росрыболовства отметил, что необходимо решить вопросы прибрежного рыболовства и убрать устаревшие требования к рыбопродукции. Содействовать в снятии избыточных барьеров сенаторов попросили в отраслевом сообществе.

В Совете Федерации уделяют много внимания рыбной отрасли, подчеркнул первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин на заседании коллегии Росрыболовства.

«Практически ни одно заседание профильного комитета не проходит без рассмотрения вопросов рыбохозяйственного комплекса», - отметил сенатор.

Два закона, принятых в последние годы, позволяют привлечь средства рыбаков на строительство судов, однако у верфей, реализующих заказы, не все просто, обратил внимание Сергей Митин. По поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко сенаторы следят за ситуацией и готовы оказать поддержку в решении возникающих вопросов. Ведется работа с правительством, Минпромторгом, ОСК, практически все заводы ежедневно сообщают парламентариям о ходе строительства, рассказал первый зампред комитета СФ.

Он также отметил важность постройки научно-исследовательского флота для рыбной отрасли. Сенаторы готовы рассмотреть вопрос корректировки бюджета на 2021 - 2022 год, для того чтобы средства на НИСы были заложены.

Отдельно Сергей Митин остановился на вопросах совершенствования отраслевого законодательства, сообщает корреспондент Fishnews. Парламентарий указал на важность решения проблем, с которыми столкнулись рыбаки-прибрежники на Северном бассейне. Сенаторы профильного комитета готовят изменения закона о рыболовстве, работают с ФСБ. «Думаю, что эту проблему вместе с вами должны в ближайшее время решить», - заявил парламентарий.

Но в изменениях нуждается и наднациональное законодательство, обратил внимание Сергей Митин. Пример - требование к допустимому содержанию мышьяка в морепродуктах. Согласно техническому регламенту ЕАЭС, это 5 мг/кг. В отраслевом сообществе давно говорят, что требование устарело и превратилось в необоснованный барьер, мешая попасть на прилавок безопасным товарам.

«Ежегодно от реализации этой нормы рыбный рынок теряет, по нашим данным, до 160 тыс. тонн продукции. Вместе с тем в мировой практике практически отсутствует нормирование мышьяка. По данным ФАО и ВОЗ, уровень естественного нормирования в Мировом океане составляет больше 30 мг/кг», - отметил сенатор.

Он сообщил, что в Минэкономразвития было направлено обращение для решения проблемы, но также нужно участие специалистов отраслевого регулятора.

Вопрос с мышьяком парламентарий предложил включить в документ по итогам коллегии.

Напомним, что руководители рыбохозяйственных объединений попросили сенаторов помочь со снятием избыточных административных барьеров в отрасли. Тема мурманской «прибрежки» и мышьяка обсуждалась 15 сентября на встрече, которую член профильного комитета Совета Федерации Людмила Талабаева и Координационный совет общественных рыбохозяйственных организаций Дальнего Востока провели на площадке «Fishnews Online». Парламентарий пообещала выступить по проблемам отрасли на комитете.

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