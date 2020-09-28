Новости
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

Сенаторы отреагировали на проблемы рыбаков

Первый зампред профильного комитета Совета Федерации Сергей Митин на коллегии Росрыболовства отметил, что необходимо решить вопросы прибрежного рыболовства и убрать устаревшие требования к рыбопродукции. Содействовать в снятии избыточных барьеров сенаторов попросили в отраслевом сообществе.

В Совете Федерации уделяют много внимания рыбной отрасли, подчеркнул первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин на заседании коллегии Росрыболовства.

«Практически ни одно заседание профильного комитета не проходит без рассмотрения вопросов рыбохозяйственного комплекса», - отметил сенатор.

Два закона, принятых в последние годы, позволяют привлечь средства рыбаков на строительство судов, однако у верфей, реализующих заказы, не все просто, обратил внимание Сергей Митин. По поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко сенаторы следят за ситуацией и готовы оказать поддержку в решении возникающих вопросов. Ведется работа с правительством, Минпромторгом, ОСК, практически все заводы ежедневно сообщают парламентариям о ходе строительства, рассказал первый зампред комитета СФ.

Он также отметил важность постройки научно-исследовательского флота для рыбной отрасли. Сенаторы готовы рассмотреть вопрос корректировки бюджета на 2021 - 2022 год, для того чтобы средства на НИСы были заложены.

Отдельно Сергей Митин остановился на вопросах совершенствования отраслевого законодательства, сообщает корреспондент Fishnews. Парламентарий указал на важность решения проблем, с которыми столкнулись рыбаки-прибрежники на Северном бассейне. Сенаторы профильного комитета готовят изменения закона о рыболовстве, работают с ФСБ. «Думаю, что эту проблему вместе с вами должны в ближайшее время решить», - заявил парламентарий.

Но в изменениях нуждается и наднациональное законодательство, обратил внимание Сергей Митин. Пример - требование к допустимому содержанию мышьяка в морепродуктах. Согласно техническому регламенту ЕАЭС, это 5 мг/кг. В отраслевом сообществе давно говорят, что требование устарело и превратилось в необоснованный барьер, мешая попасть на прилавок безопасным товарам.

«Ежегодно от реализации этой нормы рыбный рынок теряет, по нашим данным, до 160 тыс. тонн продукции. Вместе с тем в мировой практике практически отсутствует нормирование мышьяка. По данным ФАО и ВОЗ, уровень естественного нормирования в Мировом океане составляет больше 30 мг/кг», - отметил сенатор.

Он сообщил, что в Минэкономразвития было направлено обращение для решения проблемы, но также нужно участие специалистов отраслевого регулятора.

Вопрос с мышьяком парламентарий предложил включить в документ по итогам коллегии.

Напомним, что руководители рыбохозяйственных объединений попросили сенаторов помочь со снятием избыточных административных барьеров в отрасли. Тема мурманской «прибрежки» и мышьяка обсуждалась 15 сентября на встрече, которую член профильного комитета Совета Федерации Людмила Талабаева и Координационный совет общественных рыбохозяйственных организаций Дальнего Востока провели на площадке «Fishnews Online». Парламентарий пообещала выступить по проблемам отрасли на комитете.

Больше новостей читайте в телеграм-каналеFishnews.

Fishnews

  • Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН
  • Заседание Коллегии Росрыболовства
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: дальний востокмурманскправительстворосрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

    Глава Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    С отраслью связываем особые надежды

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

    Эдуард КЛИМОВ

    Генеральная линия закручивается в спираль

    Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА

    Генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс»

    Яна ЯШИНА

    Закрытых границ для общения не существует

    Все материалы

    Интервью

    Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

    Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области

    Иван РАДЧЕНКО

    Работаем над мерами поддержки рыбаков

    Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    В Барселоне нас ждет праздник мирового масштаба

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

    Роман ВИТЯЗЕВ

    Марикультура нуждается в системном подходе

    Генеральный директор компании «Альфа Лаваль Поток» Давид ОЛЬШЕВСКИ

    Генеральный директор компании «Альфа Лаваль Поток»

    Давид ОЛЬШЕВСКИ

    «Железо» – это только верхушка айсберга

    Все интервью

    Личное мнение

    К.т.н. доцент кафедры «Процессы и аппараты перерабатывающих производств» Технологического факультета Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева Игорь КИМ

    Доцент кафедры технологического факультета РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязев

    Игорь КИМ

    Рыбопереработка требует современных технологов

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

    Валентин БАЛАШОВ

    Мы наблюдаем «административный удар» по рыбной отрасли

    Все материалы

    Крупным планом

    Государство в последние годы явно демонстрирует, что не намерено оставлять Северо-Курильск на Парамушире

    Неоставленный остров

    Старый и новый заводы «Алаида» в Северо-Курильске

    Инвестквоты для Парамушира

    В Приморском крае группа компаний «Антей» разместила заказ на постройку целой серии судов для промысла краба

    Добытчики краба обеспечили верфи работой

    На базе учебно-тренировочного центра «Восток» в Южно-Сахалинске завершилась третья смена детского оздоровительного лагеря

    Сахалинский «Восток» сделал лето незабываемым

    Все материалы

    События

    Магазин оформлен в единой для всего аэропорта цветовой гамме

    Деликатесы от «Антея» стали визитной карточкой Приморья

    В кругосветной экспедиции приняли участие все три знаменитых учебных барка Росрыболовства – «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн». Фото с сайта кругосветной экспедиции russiansails2020.ru

    Под «Парусами мира»

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.