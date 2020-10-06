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Промысел рыболовецкого колхоза «Дружба» на Сахалине

Малый и средний бизнес отрасли нуждается в поддержке

Стабильность принципов предоставления квот на вылов, налоговое регулирование, снятие пробелов в прибрежном рыболовстве - главные вопросы, которые волнуют малые и средние предприятия отрасли, рассказали в Росрыбколхозсоюзе.

Рыбаки переживают за квоты

Вопрос доступа к промыслу - основополагающий для предприятий. И здесь рыбакам хочется стабильности, отметил председатель правления Союза рыболовецких колхозов России (Росрыбколхозсоюза) Андрей Ануфриев.

Регулярно возникающие предложения по отказу от исторического принципа будоражат пользователей. Так, все обсуждают письмо Русской рыбопромышленной компании, напомнил руководитель объединения. РРПК предложила увеличить объем инвестиционных квот и расширить практику аукционов.

Еще не завершена реализация проектов по уже запущенной программе инвестквот - нельзя торопиться с изменениями, по крайней мере пока не пройден этот этап. С таким выводом выступили и Росрыболовство, и вице-премьер Виктория Абрамченко, обратил внимание Андрей Ануфриев. Если инициативы будут реализованы, то многие малые и средние предприятия просто прекратят свое существование, предостерегают в Росрыбколхозсоюзе.

До письма РРПК были и другие предложения о перераспределении квот. Например, в начале года стало известно об инициативах ФАС. Союз рыболовецких колхозов тогда выступил за 15-летний мораторий на изменение принципов закрепления долей квот.

Налоговая поддержка - хороший инструмент

Еще одна волнующая тема - с налоговым регулированием. Власти еще несколько лет назад объявили, что будут подготовлены изменения Налогового кодекса по сбору за пользование водными биоресурсами и единому сельхозналогу. При этом одним из ключевых остается вопрос предоставления льгот градо- и поселкообразующим предприятиям, рыболовецким колхозам и артелям.

Сохранение льгот очень важно для поселкообразующих предприятий, подчеркнул в беседе с корреспондентом Fishnews заместитель председателя правления Росрыбколхозсоюза Петр Джунковский. Последняя редакция поправок Налогового кодекса, по информации объединения, сохраняет преференции для этой категории пользователей. Налоговые льготы как раз могут быть хорошим инструментом поддержки для предприятий, играющих важную роль в жизни прибрежных территорий, считают в союзе.

«Прибрежка» столкнулась с пробелами

В 2016 г. вышел большой блок законодательных изменений по прибрежному рыболовству. Однако практика показала пробелы в регулировании «прибрежки», обратили внимание в Росрыбколхозсоюзе.

Так, рассказал Андрей Ануфриев, нужно четко разъяснить вопросы территориальной привязки при осуществлении прибрежного рыболовства - сейчас позиции госорганов по этому поводу разнятся. Депутаты Госдумы подготовили поправки, которые должны снять проблему.

В отраслевом объединении также рассчитывают, что будет поставлена точка в вопросе производства продукции на судах при прибрежном рыболовстве. Первый заместитель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин на коллегии Росрыболовства сообщил, что сенаторы уже работают над решением проблемы.

Парламентарии выразили готовность помочь и с совершенствованием наднационального законодательства: чтобы разобраться, наконец, с требованиями по содержанию мышьяка в рыбе и морепродуктах. Это тоже важное направление для членов Росрыбколхозсоюза.

Точки приложения сил для государства

Рыбацкие предприятия в прибрежных регионах нередко несут социальную нагрузку, не только обеспечивая рабочие места и налоговые поступления, но и поддерживают местные школы, больницы, сферу ЖКХ. Хотя за такими пользователями подчас закреплены небольшие объемы квот, они строят новые суда. В связи с этим важно, чтобы государство рассмотрело серьезные меры поддержки для таких предприятий - такое решение логично в свете объявления Арктики и Дальнего Востока приоритетными для развития территориями, уверены в Росрыбколхозсоюзе.

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  • Промысел рыболовецкого колхоза «Дружба» на Сахалине
  • Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ
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