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Сегодня численность работников рыбной отрасли в Хабаровском крае превышает 4,7 тыс. человек

Не Амуром единым

Рыбопромышленные компании Хабаровского края являются активными товаропроизводителями, экспортерами, инвесторами и участвуют в решении вопросов общеотраслевого масштаба. Ряд проблем удалось снять при активном участии АПРОХК.

С 2012 г. Хабаровский край вышел на пятое место по объемам вылова среди регионов РФ. Сегодня численность работников отрасли в крае превышает 4,7 тыс. человек. Активный морской промысел рыбаки ведут в Охотском, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и других районах: местные предприятия работают в Северо-Охотоморской подзоне, подзоне Приморье и, конечно, на реке Амур и в Амурском лимане.

Среди объектов освоения – традиционные для дальневосточников минтай, сельдь, скумбрия, сайра, иваси, камбала, навага, лососевые, а также кальмары, крабы, морская капуста и др. В прежние годы предприятия края работали даже в Антарктиде на промысле клыкача. Во внутренних водных объектах добывают частиковые виды рыб: сазанов, карасей, щук и прочих.

Для обсуждения текущих вопросов отрасли в крае создан общественный совет при министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности. В него входят представители пяти рыбацких общественных объединений, крупнейшим из которых является Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК).

На сегодняшний день АПРОХК представляет интересы 49 предприятий из самых разных районов края, сообщает корреспондент Fishnews. В деятельности объединения отражена основная проблематика регионального рыбохозяйственного комплекса.

Поскольку 70% членов ассоциации занимаются прибрежным рыболовством и рыбным промыслом на внутренних водных объектах – прежде всего тихоокеанских лососей, – «красная» путина и связанные с ее организацией вопросы являются центральными для АПРОХК. Но далеко не единственными.

Например, как рассказал президент ассоциации Сергей Рябченко, в этом году рыбаки добились возобновления промысла морской капусты, который традиционно ведется в июне-июле: речь идет о 500 тоннах разрешенного вылова. После обновления правовой базы исчезло разделение подзоны Приморье на район к северу от мыса Золотого, где ламинария осваивалась в режиме возможного вылова, и к югу от Золотого, где освоение шло в рамках общего допустимого улова. В результате рыбаки Хабаровского края, у которых нет долей квот, потеряли возможность добывать этот биоресурс. АПРОХК добилась внесения изменений в правовую базу, снимающих этот вопрос.

Среди членов ассоциации есть и компании, ведущие активный промысел крабов. В конце прошлого года они также столкнулись с проблемой, потребовавшей действий отраслевого объединения. ОДУ крабов, распределенный для традиционного рыболовства по Хабаровскому краю на 2020 год, оказался в 11 раз больше, чем в предыдущий, и составил почти 255 тонн. АПРОХК обратилась в Росрыболовство по поводу правомерности определения таких объемов: до этого года регион никогда не заявлял более 19 тонн крабов и крабоидов для нужд КМНС. В ассоциации предостерегли, что общины и физические лица из числа коренных народов не имеют возможности добывать сотни тонн крабов без специализированных судов, а значит, объемы ценного ресурса будут передаваться коммерческим структурам. Спустя несколько месяцев ассоциации удалось добиться решения этой проблемы.

Стоит отметить, что ошибка в приказе о распределении квот по пользователям на 2020 год едва не оставила промысловиков и без объемов трубача в подзоне Приморье. Вмешательство АПРОХК позволило урегулировать этот вопрос.

Большая работа была проведена в рамках переоформления договоров по рыбопромысловым участкам на договоры на рыболовные участки. Эта масштабная работа потребовала активного участия отраслевых объединений всех дальневосточных регионов. Не осталась в стороне и Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края. Специалисты объединения участвовали в проработке нормативной базы, принимаемой регулятором, чтобы предприятия смогли пройти процедуру переоформления без особых сложностей.

Как и все дальневосточные ассоциации, АПРОХК участвовала в проработке нормативно-правовых актов для решения проблемы по выводу из-под действия МКУБ маломерного флота. Изменения в правила рыболовства, отразившие отмену требования предоставлять документы о соответствии МКУБ для судов длиной до 12 м, вступили в силу с 21 сентября.

В этом году особыми сложностями для рыбацкого Дальнего Востока обернулась ситуация с COVID-19. Ситуация вокруг коронавируса, особенно на начальном этапе, потребовала четкой координации внутри отрасли. И, как отмечают сами рыбаки, непрерывную коммуникацию с госорганами и между предприятиями помогала обеспечивать Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края.

Объединение ведет работу с правительством края по вопросу поддержки местных рыбопромышленных компаний и компенсации части затрат на обсервацию сезонников, тестирование людей и т.д.

Сегодня рыбацкая общественность Хабаровского края активно участвует в решении актуальных для отрасли вопросов на уровне не только субъекта, но и всего рыбохозяйственного комплекса РФ. Как подчеркивают в АПРОХК, на повестке дня – новые инициативы от РРПК по перераспределению долей квот и ревизии исторического принципа, вызовы от ФАС России и Росприроднадзора, законодательные инициативы Минсельхоза по рыболовным участкам и другие проблемы.

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