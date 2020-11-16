16 ноября 2020 года

Виктория Абрамченко дала поручение по рыбе и Севморпути

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила федеральным ведомствам завершить проработку вопроса обратной загрузки судов, доставляющих рыбопродукцию по Северному морскому пути. Развивать такой маршрут планируют камчатские власти.

Доставку рыбопродукции с Дальнего Востока по Севморпути обсудили на совещании, которое провела зампред правительства Виктория Абрамченко. Эта тема находится в поле особого внимания и контроля со стороны главы государства, напомнила вице-премьер. По итогам майского совещания Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос сокращения затрат на перевозку рыбы по СМП.

Стоимость такой доставки рыбной продукции почти в два раза ниже транспортировки в рефрижераторном контейнере железнодорожным транспортом, отмечают власти.

Сейчас Росрыболовство прорабатывает вопросы об организации постоянной судоходной морской линии по Северному морскому пути. Федеральное агентство передало в ведомства и регионы соответствующую дорожную карту. В проект плана будут включены мероприятия по развитию портовой, логистической и судоремонтной инфраструктуры, а также по возможности снижения тарифов на перевозки по Северному морскому пути, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РФ.

В сентябре 2020 г. атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» доставил 206 рефрижераторных контейнеров с рыбопродукцией общим весом 5,3 тыс. тонн. С 2021 г. ФГУП «Атомфлот» готово выполнять до четырех рейсов ежегодно.

Одновременно с этим, подчеркнула Виктория Абрамченко, заинтересованным федеральным органам исполнительной власти в следующем году нужно завершить проработку вопроса обратной загрузки судов, следующих из западных регионов страны, в том числе сельхозпродукцией.

В совещании участвовал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Использование арктической трассы позволит удешевить доставку грузов не только на Камчатку, но и на Чукотку, в Магадан, на Сахалин – а это один из шагов к снижению цен на Дальнем Востоке, отметил глава региона ранее на встрече с президентом.

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