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Добыча лосося на Камчатке

Как объединились добытчики лососей – опыт Камчатки

Полтора года назад начала работу Ассоциация добытчиков лососей Камчатки (АДЛК): на долю членов объединения и связанных с ними компаний приходится около 90% от объемов добычи и переработки красной рыбы в крае. Какую работу ведет объединение добытчиков лососей и какие цели ставит перед собой – в материале Fishnews.

Уже на второй год работы ассоциация столкнулась с особой задачей – помочь организовать путину в условиях, которые диктует пандемия. Председатель объединения Владимир Галицын входит в состав регионального штаба по борьбе с коронавирусом. Ситуация обсуждалась ежедневно, действовать необходимо было быстро. Главная задача, конечно, как и везде, – не допустить распространения коронавируса, рассказал руководитель АДЛК.

Когда меры вводятся так оперативно, очень важно, чтобы информация о них без промедления доводилась до предприятий. Отраслевое объединение как раз и поддерживало коммуникацию. Также необходимо было помочь в поиске помещений, чтобы прибывающие на путину работники могли пройти положенную изоляцию. Это было непросто, ведь места для размещения требовались не только рыбопромышленным предприятиям, но и другим организациям, которые завозят сезонных рабочих.

В плане пандемии путину удалось пройти успешно, считает Владимир Галицын. Больших вспышек на предприятиях отрасли не зафиксировано. Подводя итоги промысла, губернатор Владимир Солодов поблагодарил рыбопромышленников за принятые меры.

При этом члены ассоциации помогли краю с оборудованием для мобильного госпиталя – передвижной медицинский пункт можно направить в отдаленные населенные пункты. В пандемию людям пришлось непросто и с экономической точки зрения: для нуждающихся ассоциация собрала и передала более 1,5 тыс. продуктовых наборов. Предприятия помогали не только в рамках объединения, но и отдельно на своем уровне.

К пандемии добавилась и непростая ситуация с рыбой. Подходы горбуши на восточном побережье полуострова в нынешнем году подвели промысловиков. При прогнозе вылова почти 82 тыс. тонн добыто около 18 тыс. тонн. Из-за недолова и расходов на карантинные мероприятия предприятия понесли серьезные финансовые потери.

Почему прогнозы не оправдались и как минимизировать риски для рыбаков в дальнейшем, обсуждалось на большом совещании, которое в октябре проводил во Владивостоке замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Во встрече участвовал и председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки. По данным отраслевой науки, на состояние лосося повлияли неблагоприятные факторы по время зимовки в океане. Ученые уже предложили, какие еще исследования необходимо проводить, чтобы уточнять информацию о подходах перед самой путиной. Глава Росрыболовства поручил выработать план действий на среднесрочную перспективу.

Безусловно, усиление научного обеспечения лососевой путины – позитивный сигнал, считает Владимир Галицын. «Я не умаляю никоим образом значение промысла других видов водных биоресурсов, но лососевая путина – с учетом рабочих мест, которые она обеспечивает, участия жителей региона, социально-экономического эффекта – для Камчатки на первом месте», – уверен руководитель ассоциации.

Для отдельных районов полуострова в этом году предусматривались специальные меры регулирования промысла. Так, целый комплекс решений был принят, чтобы обеспечить сохранение нерки реки Камчатка, прежде всего ранней формы, оказавшейся в особо уязвимом положении. Промысел в Камчатском заливе открылся несколько позже обычного – сроки начала лова были увязаны с пропуском производителей нерки на нерестилища, действовали длительные проходные периоды.

«При этом наши рыбопромышленники в добровольном порядке отказались от промышленного лова на речных участках. Такое решение было принято, чтобы пропущенная на морских участках рыба дошла до нерестилищ», – отметил Владимир Галицын. Лов велся лишь на трех участках в целях мониторинга.

Обеспечить таким образом пропуск производителей было одним из самых действенных решений, считает руководитель ассоциации.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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