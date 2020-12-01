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Разбор научного улова. Фото пресс-службы ВНИРО

Наука оценила пелагическую путину

На Дальнем Востоке завершается пелагическая путина. Этот год стал рекордным за последние 20 лет – освоено около 350 тыс. тонн сардины-иваси и скумбрии. Предварительные результаты подвели во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Иваси и скумбрия пришли рано

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, к исследованию ресурсов иваси, скумбрии, сайры и кальмара в Курильских водах ученые приступили с мая. Была развернута работа по мониторингу и анализу гидрологических, метеорологических показателей.

Как рассказал ведущий научный сотрудник ТИНРО, координатор группы научного сопровождения путины Дмитрий Антоненко, в нынешнем году, как и в 2019 г., гидрологическая ситуация развивалась по типу теплых лет. В Южно-Курильском районе наблюдался значительный заток теплых вод с течением Куросио и быстрый прогрев поверхностного слоя. Это позволило сардине и скумбрии массово совершать ранние миграции. В начале лета научно-исследовательское судно «Профессор Кагановский» в ходе комплексной съемки в ЮКР учло довольно большие заходы иваси в российские воды.

В летне-осенний период «Профессор Кагановский» и НИС «ТИНРО» выполняли съемки в Южно-Курильском районе. Рейсы проводились в рамках масштабной комплексной экспедиции по оценке пелагических ресурсов в северо-западной части Тихого океана. Учтенная биомасса сардины составила более 2 млн тонн, скумбрии – 1,6 млн тонн. Эти два вида доминировали в нектоне (48% и 39,2% соответственно), сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО. Такой масштабный подход соответствовал оптимистичному прогнозу специалистов.

Несмотря на некоторые перепады в межгодовой динамике, более заметные у скумбрии, общий тренд увеличения биомассы продолжится, считают ученые.

Многочисленные подходы позволили рекомендовать интенсивный промысел с июня. С начала июля на пелагической путине уже работали 12 судов (в аналогичный период 2019 г. - только четыре).

Рыбаков навели на скопления

Осенью к поисковым работам и оценке состояния иваси и скумбрии подключилось НИС «Владимир Сафонов». Динамика вылова скумбрии уступала освоению сардины, поскольку летом скумбрия концентрировалась восточнее и северо-восточнее скоплений иваси. Ученые неоднократно озвучивали эту информацию, готовили специальные рекомендации по поручению Росрыболовства и передавали рыбакам промысловые карты, однако до октября флот не спешил переходить на рекомендованные участки, отметили в институте. В начале осени научная группа Тихоокеанского филиала ВНИРО на промысловых судах обнаружила промысловые скопления скумбрии в прибрежных водах Южных Курил

«Проведение поисковых работ не только научными судами, имеющими технические ограничения, остается актуальным вопросом, - подчеркнул заместитель директора ВНИРО - руководитель Тихоокеанского филиала Алексей Байталюк. – Со своей стороны наука готова к сотрудничеству – размещению научных наблюдателей и координации работы поискового флота».

В октябре флот зашел в рекомендованный район и добыча скумбрии пошла вверх. До конца ноября средний улов на судосутки составлял 20-30 тонн. В уловах присутствовали сардина, скумбрия и тихоокеанский кальмар.

Всего в ходе путины освоено 308 тыс. тонн сардины, 40 тыс. тонн скумбрии и 14 тыс. тонн тихоокеанского кальмара. Наука считает такой результат большим успехом с учетом того, что за последние 20 лет (в период спада численности сардины и скумбрии в северной части Тихого океана) структура промыслового флота и его оснащения претерпела серьезные изменения.

Сайры мало

Ситуация с тихоокеанской сайрой остается сложной – уже несколько лет подряд типичные районы ее концентраций заняты сардиной и скумбрии, а пути миграции сместились гораздо дальше в открытый океан.

В этом году ученые организовали поиск сайры. «Владимир Сафонов» отправился в наиболее вероятные места ее скоплений восточнее центральных и северных Курильских островов. Полученная информация передавалась рыбакам.

«Успех пелагической путины позволяет говорить о слаженной работе специалистов отраслевой науки и хорошо отработанной системе оперативного прогнозирования», - отметил директор ВНИРО Кирилл Колончин».

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Fishnews

  • Разбор научного улова. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Большие скопления скумбрии нашли у Южных Курил. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Ученые работали и на добывающих судах. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Ученые работали и на добывающих судах. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Препарирование скумбрии на борту судна. Фото пресс-службы ВНИРО
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