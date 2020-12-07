07 декабря 2020 года

Промыслу непросто вписываться в новые правила

В 2016 г. в федеральный закон о рыболовстве были внесены серьезные изменения, поменялась и подзаконная база. Новое регулирование и многолетняя практика работы предприятий не всегда соответствуют друг другу – важно проанализировать такие пробелы и максимально оперативно устранить их, отметили участники онлайн-конференции Fishnews.

Заседание Общественного совета при Росрыболовстве планируется провести 11 декабря. Участники встречи обсудят вопросы формирования региональных перечней рыболовных участков.

Несколько лет назад в федеральный закон о рыболовстве внесли большой блок поправок. Вместо термина «рыбопромысловый участок» был предусмотрен «рыболовный участок», изменился перечень случаев, когда такие участки нужны для промысла. С 2019 г. вступили в силу новые правила определения границ рыболовных участков, утвержденные постановлением правительства.

С изменением законодательства встал вопрос с участками, которые формировались и закреплялись за предприятиями ранее. С этими проблемами сейчас разбираются власти и отраслевое сообщество.

Есть и другие примеры, когда переход на новое регулирование выливается в сложности. С трудностями столкнулись добытчики морского ежа: здесь стало непонятно, как оформлять промысел, после изменений по промышленному и прибрежному рыболовству. Вопрос уже прорабатывается с пограничной службой, сообщил на онлайн-конференции Fishnews президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Пробелы в регулировании, с которыми сталкиваются рыбаки, участники конференции предложили также рассмотреть на заседании общественного совета.

В онлайн-конференции участвовали президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews, член Общественного совета при Росрыболовстве Эдуард Климов.

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