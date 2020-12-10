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Пограничники ведут досмотр на борту краболова

Новые меры России против браконьерства порадовали экологов

Всемирный фонд дикой природы (WWF) приветствовал ратификацию Россией международного соглашения о мерах государства порта. Экологи рассчитывают, что РФ убедит другие страны последовать ее примеру.

Закон «О ратификации Соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла» президент Владимир Путин подписал накануне. Международное соглашение вступило в силу четыре года назад, когда его ратифицировали 30 участников при 25 необходимых. Россия была в числе первых пятнадцати государств, поставивших подписи под документом еще в 2010 г. Однако утверждение договора верховной властью страны состоялось лишь 8 декабря 2020 г.

«Ратификация, конечно, не решит всех проблем сразу. Очень много зависит от количества государств, присоединившихся к соглашению. Чем их больше, тем меньше шансов у судна-«призрака» найти порт, в который возможна выгрузка ННН-продукции. Российская Федерация должна агитировать все государства, в которые вывозится рыбная продукция из национальной исключительной экономической зоны (ИЭЗ), за подписание соглашения о мерах государства порта, что логичнее делать, являясь его стороной», – отметила директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России Татьяна Шувалова.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе фонда, России предстоит определить список портов, в которые будет разрешен заход иностранных рыболовных судов. Соглашение также предъявляет требования к тщательному досмотру этого флота, контролю за документацией и орудиями промысла.

В то же время российские рыбопромысловые суда обязаны проводить выгрузку и перегрузку рыбной продукции только в портах тех иностранных держав, которые, если и не ратифицировали пока соглашение, обеспечивают соблюдение процедур, предусмотренных этим международным договором. Любые операции, связанные с оборотом рыбопродукции, проводимые судами под национальным флагом в иных портах, должны приравниваться к ННН-промыслу с соответствующими последствиями.

«Говоря об этом соглашении, нужно иметь в виду, что речь идет не только о чистом браконьерстве, но и о так называемой неучтенной рыбопродукции, когда судно, официально ведущее вполне легальный промысел, перелавливает объект промысла и завозит в порт больше, чем сообщает в судовых суточных донесениях. Ратификация соглашения делает контроль за поставками рыбопродукции более строгим», – обратил внимание старший советник Программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Константин Згуровский.

По его мнению, следующим шагом для России в борьбе с браконьерством в исключительной экономзоне может стать обновление Национального плана противодействию ННН-промыслу. Ключевые положения этого документа истекают в 2020 г.

«В частности, мы поддерживаем предложения включить в новый план прямое взвешивание уловов на борту больших промысловых судов, утвердить документы по обеспечению прав и обязанностей наблюдателей на борту, и по совершенствованию орудий лова для снижения прилова и выбросов рыбы за борт и многое другое, – сообщил Константин Згуровский. – Надеемся, что подписанное недавно соглашение о сотрудничестве между WWF России и Росрыболовством будет способствовать нашему диалогу с госструктурами и рыбацким сообществом».

В 2016 г. WWF России призывал как можно большее число стран присоединиться к соглашению о мерах государства порта. На сегодняшний день 68 участников, включая Россию, подтвердили юридическую силу документа. Еще четыре государства значатся в числе подписавших, но пока не ратифицировавших этот международный договор.

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НазадМетки: браконьерстворосрыболовство
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