24 декабря 2020 года

Патриотизм – не повод для устаревших решений

Для руководства ОСК уже стало традицией предъявлять претензии к заказчикам судов под инвестквоты, выбравшим иностранных проектантов. Но, по мнению рыбаков, наиболее удачными техническими решениями строящийся флот обязан именно этим проектам.

Растущее отставание по срокам сдачи рыболовных судов, строящихся под инвестквоты, стало особенно заметным в последние два года. Опасения о неготовности отечественных верфей к работе с такими сложными и технически насыщенными заказами высказывались еще до запуска программы, но, по мнению руководства Объединенной судостроительной корпорации, главной причиной задержек стала потеря времени на адаптацию проектов к российским требованиям.

Отчитываясь в октябре перед Советом Федерации, генеральный директор ОСК Алексей Рахманов заявил: выбор рыбаками иностранных проектов привел к тому, что судостроители «потратили лишний год», чтобы конвертировать «четыре чертежа в среднем», полученных на каждый из проектов, в российскую техническую документацию. Эмоциональное выступление вызвало сочувствие даже у спикера Совфеда Валентины Матвиенко, огорчившейся таким пренебрежением к отечественным КБ.

Однако рыбаки, которым работа с зарубежными проектантами обошлась весьма недешево, с такой оценкой не согласны. «Если бы не было этих иностранных концепт-проектов, то наши верфи вообще бы не построили ничего хорошего», – уверен исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Сергей Несветов.

В интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» он рассказал, что на каждое из четырех судов, заложенных на Выборгском судостроительном заводе, объем документации, поставленной иностранной проектной компанией, составлял более 250 чертежей.

«Конечно, эти чертежи приходилось адаптировать под требования российского регистра, и это не всегда было легко. Но все ноу-хау нашего проекта заложены именно в этом базовом комплекте чертежей, потому что за ними стоит колоссальный многолетний опыт проектирования, строительства и эксплуатации таких судов, который отсутствует и у российских проектантов и у российских заводов. Без этого «набора картинок» наши верфи что-то бы, наверное, сумели построить, но нам хотелось получить не «что-то», а технически совершенное изделие – современное рыболовное судно, которым могли бы гордиться и завод, и рыбаки», – подчеркнул исполнительный директор СЗРК.

По его словам, по ходу строительства, особенно на ранних этапах, заказчики постоянно сталкивались с тем, что судостроители пытались применить оптимальные с их точки зрения технические решения, которые просто недопустимы на промысловом судне.

«Это не упрек российской промышленности, это констатация факта. Сегодня наши проектанты, которые уже несколько лет трудятся над адаптацией больших иностранных проектов, признаются, что начинают понимать, что это такое и как это надо делать. Года три-четыре назад этого не было и в помине. Такова реальность. Ничего стыдного здесь нет, нужно просто брать и учиться, а не обесценивать работу зарубежных коллег», – подчеркнул Сергей Несветов.

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