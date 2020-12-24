Новости
Строительство траулера для СЗРК на Выборгском судостроительном заводе. Фото пресс-службы верфи

Патриотизм – не повод для устаревших решений

Для руководства ОСК уже стало традицией предъявлять претензии к заказчикам судов под инвестквоты, выбравшим иностранных проектантов. Но, по мнению рыбаков, наиболее удачными техническими решениями строящийся флот обязан именно этим проектам.

Растущее отставание по срокам сдачи рыболовных судов, строящихся под инвестквоты, стало особенно заметным в последние два года. Опасения о неготовности отечественных верфей к работе с такими сложными и технически насыщенными заказами высказывались еще до запуска программы, но, по мнению руководства Объединенной судостроительной корпорации, главной причиной задержек стала потеря времени на адаптацию проектов к российским требованиям.

Отчитываясь в октябре перед Советом Федерации, генеральный директор ОСК Алексей Рахманов заявил: выбор рыбаками иностранных проектов привел к тому, что судостроители «потратили лишний год», чтобы конвертировать «четыре чертежа в среднем», полученных на каждый из проектов, в российскую техническую документацию. Эмоциональное выступление вызвало сочувствие даже у спикера Совфеда Валентины Матвиенко, огорчившейся таким пренебрежением к отечественным КБ.

Однако рыбаки, которым работа с зарубежными проектантами обошлась весьма недешево, с такой оценкой не согласны. «Если бы не было этих иностранных концепт-проектов, то наши верфи вообще бы не построили ничего хорошего», – уверен исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Сергей Несветов.

В интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» он рассказал, что на каждое из четырех судов, заложенных на Выборгском судостроительном заводе, объем документации, поставленной иностранной проектной компанией, составлял более 250 чертежей.

«Конечно, эти чертежи приходилось адаптировать под требования российского регистра, и это не всегда было легко. Но все ноу-хау нашего проекта заложены именно в этом базовом комплекте чертежей, потому что за ними стоит колоссальный многолетний опыт проектирования, строительства и эксплуатации таких судов, который отсутствует и у российских проектантов и у российских заводов. Без этого «набора картинок» наши верфи что-то бы, наверное, сумели построить, но нам хотелось получить не «что-то», а технически совершенное изделие – современное рыболовное судно, которым могли бы гордиться и завод, и рыбаки», – подчеркнул исполнительный директор СЗРК.

По его словам, по ходу строительства, особенно на ранних этапах, заказчики постоянно сталкивались с тем, что судостроители пытались применить оптимальные с их точки зрения технические решения, которые просто недопустимы на промысловом судне.

«Это не упрек российской промышленности, это констатация факта. Сегодня наши проектанты, которые уже несколько лет трудятся над адаптацией больших иностранных проектов, признаются, что начинают понимать, что это такое и как это надо делать. Года три-четыре назад этого не было и в помине. Такова реальность. Ничего стыдного здесь нет, нужно просто брать и учиться, а не обесценивать работу зарубежных коллег», – подчеркнул Сергей Несветов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей ОСИНЦЕВ

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Алексей ОСИНЦЕВ

Любой дальновидный судовладелец заинтересован в обновлении флота

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Строительство судов в России: трудно, долго, дорого. Но возможно

Генеральный директор торговой компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Генеральный директор торговой компании «Нерей»

Андрей ЗАБУГА

Зачем рыбе красота

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Коронавирус скорректировал планы рыбаков

Все интервью

Личное мнение

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

ДВНПС поддержал целый ряд важных решений

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Необходимо оперативное решение кризиса с северной «прибрежкой»

Все материалы

Крупным планом

В сложную ситуацию попали 9 рыбоводных участков, созданных в охранной зоне морского заповедника. Фото предоставлено Романом Витязевым

Марифермам Приморья может выйти боком соседство с заповедником

Главная лаборатория «Нерея»

Когда рыба больше чем товар

Команда «Родных островов», волонтеры и помощники фонда собрали около 1100 продуктовых наборов для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Фото пресс-службы фонда

«Родные острова» поддержали сахалинцев в трудный год

Из-за требований по охране региональных ООПТ возникли проблемы у добытчиков корбикулы

Затейливые приоритеты псевдоэкологов в Приморье

Все материалы

События

18 декабря во Владивостоке спустили на воду первый краболов из серии по заказу компании «Дальневосточное побережье» (ГК «Сигма Марин Технолоджи»). Фото пресс-службы Восточной верфи

Важна стабильность: добытчики краба обновляют флот

Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке в ТИНРО в нынешнем облике существует 10 лет

Нескучная история

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.