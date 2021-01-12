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Вопросы экспорта живых морепродуктов руководители отраслевых ассоциаций обсудили на конференции Fishnews Online

Поставщики морепродуктов рассчитывают продолжить работу без сбоев

Функции выдачи заключений на вывоз живых морепродуктов переданы от Росприроднадзора к Росрыболовству. Вопросы работы в новых условиях руководители отраслевых ассоциаций обсудили на конференции Fishnews Online.

По распоряжению правительства функции по выдаче заключений на вывоз живой рыбы, живых ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных переданы от Росприроднадзора к Федеральному агентству по рыболовству - документ вышел перед праздниками, в конце декабря.

Теперь важно, чтобы территориальные управления успешно обеспечили такую работу и предприятия могли без сбоев осуществлять поставки. 12 января Росрыболовство планирует провести совещание по этой теме, рассказали руководители региональных ассоциаций.

Передать полномочия от Росприроднадзора и Росрыболовства было решено, чтобы ускорить процесс оформления.

Продолжается работа над решением проблемы, с которой столкнулись экспортеры продукции марикультуры, сообщил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

При этом по-прежнему важно вернуться к вопросу об отмене лицензирования поставок рыбы и морепродуктов в живом виде, подчеркнули участники конференции. Сейчас, согласно законодательству Евразийского экономического союза (ЕАЭС), для экспорта такой продукции требуется лицензия Минпромторга. В бизнес-сообществе такую процедуру оформления считают избыточной, отмечая, что успешно работают другие механизмы подтверждения легальности поставок.

В онлайн-конференции участвовали президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын, председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов, руководитель Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

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