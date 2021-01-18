18 января 2021 года

РРПК завершила 2020 год с рекордным уловом

Русская рыбопромышленная компания подвела итоги 2020 г. и рассказала о планах по расширению рынков сбыта и начале новой сертификации по стандартам Морского попечительского совета (MSC).

За прошлый год РРПК выловила 323 тыс. тонн рыбы. Это рекордный для компании объем добычи. Показатель прошлого года превышен на 3,15 тыс. тонн. Как рассказали Fishnews в пресс-службе РРПК, компания обеспечила наибольший среди добывающих предприятий абсолютный прирост (14 тыс. тонн) на основном объекте промысла – минтае – относительно 2019 г., полностью освоив квоту в 283,8 тыс. тонн.

Выпуск продукции соответствует уровню прошлого года, при этом существенно увеличилось производство высокомаржинальных продуктов глубокой переработки, отметили в пресс-службе. В частности, выпуск филе и фарша минтая вырос на 25%. На 19% увеличилось по сравнению с уровнем 2019 г. производство икры минтая.

«Увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью – одна из стратегических целей Русской рыбопромышленной компании, - прокомментировал генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко. – Компания уверенно продолжает движение в этом направлении. Мы начали выводить из эксплуатации устаревшие суда для замены их современными мощностями, которые позволят более эффективно вести промысел и переработку рыбы при растущих объемах вылова. В конце прошлого года мы получили первый супертраулер нового флота – «Владимир Лиманов». Мощности судна по производству продуктов глубокой переработки позволят РРПК нарастить их выпуск и начать производство сурими».

Новый траулер «Владимир Лиманов» сможет ежегодно выпускать около 15 тыс. тонн филе, фарша и сурими. За первый год работы судна планируется произвести 4-5 тыс. тонн нового продукта.

В прошлом году на Адмиралтейских верфях спущены на воду два первых супертраулера для РРПК российской постройки. В 2021 г. они будут переданы компании. Также введен в эксплуатацию береговой рыбоперерабатывающий завод «Русский минтай» мощностью до 155 тонн продукции в сутки.

Новые рынки сбыта и сертификация

Компания сообщила об освоении новых рынков сбыта: Сингапура (филе минтая), Польши (минтай обезглавленный), Испании, Туниса и Казахстана (сельдь), Таиланда (сардина). РРПК впервые поставила икру минтая на внутренний рынок.

В Русской рыбопромышленной компании отметили, что продолжают пользоваться групповым MSC-сертификатом, держателем которого является Ассоциация добытчиков минтая. Для минимизации рисков на рынке MSC-сертифицированной продукции РРПК начала процедуру новой сертификации по этому стандарту.

В планах компании – расширение присутствия на внутреннем рынке, разработка новых видов продукции и освоение новых рынков, в том числе по сурими.

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