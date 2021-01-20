20 января 2021 года

Качественный анализ и устранение рисков: ВАРПЭ отчиталась о работе за год

Общее собрание ВАРПЭ утвердило отчет о работе ведущей отраслевой ассоциации за 2020 г. Позиция объединения учитывается при подготовке ключевых законов, постановлений и приказов в рыбной промышленности.

Как рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, за прошедший год ВАРПЭ направила 1141 обращение и получила 1040 писем и обращений.

Права на промысел

Важнейшим вопросом в минувшем году оставался доступ к промыслу. ВАРПЭ, объединяющая 445 предприятий, выступила с аргументами против инициатив Русской рыбопромышленной компаний. Позицию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников поддержала «Большая тройка бизнес-объединений» – ТПП, «Опора России», Российский союз промышленников и предпринимателей. По итогам общего собрания руководитель ВАРПЭ направил письмо с консолидированной позицией рыбацкого сообщества помощнику президента Максиму Орешкину.

Всего несколько лет назад в отраслевое законодательство были внесены серьезные изменения – нужно не торопиться с новыми радикальными реформами и отследить, как работают уже принятые решения, говорится в обращении.

Бизнес-объединение отслеживает и подготовку Национального плана развития конкуренции на 2021 – 2025 гг. В начале прошлого года стало известно о предложениях Федеральной антимонопольной службы включить в нацплан изменения по принципам распределения квот. Как отмечено в отчете ВАРПЭ, проект плана детально изучила Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре, анализ направлен в правительство. Предложено обсудить важный для рыбопромышленников вопрос на заседании Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Для промысла многих видов водных биоресурсов предприятия должны располагать рыболовными участками. Большой резонанс в связи с этим вызвал законопроект, грозивший оставить действующих пользователей без акваторий. Однако отраслевое объединение добилось, чтобы рискованную для бизнеса формулировку исключили, – в Госдуму законопроект об электронных торгах отправился уже без нее.

Налоги и сборы

Продолжается обсуждение налогового регулирования в отрасли. Менять ставки сбора за пользование водными биоресурсами нужно поэтапно, при этом необходимо сохранить режим ЕСХН, льготы для градо- и поселкообразующих предприятий, колхозов и артелей, настаивают в ВАРПЭ. Вместе с тем в направленном в адрес Максима Орешкина обращении ассоциация сообщила о необходимости внесения в Налоговый кодекс РФ изменений, которые отменят тотальное и недифференцированное применение льготы по сбору за пользование водными биоресурсами. Если принять законопроект, который Минсельхоз России подготовил совместно с ВАРПЭ, уже со следующего года бюджет страны дополнительно будет получать 15 млрд рублей ежегодно, при этом в региональные бюджеты пойдет свыше 12 млрд рублей, говорится в письме.

Рыбопромышленные компании строят суда и береговые заводы под инвестквоты. Предприятия вкладывают в программу серьезные средства, и для того, чтобы она работала без сбоев для бизнеса и государства, требуется совершенствование правовой базы. ВАРПЭ выступила с предложениями, отражающими специфику доставки сырья на береговые производства, – осенью правительство внесло изменения в подзаконные акты, и теперь при контроле выполнения инвестором обязательств перед государством, будут засчитываться и объемы продукции, выпущенной из замороженной рыбы.

Администрирование в отрасли

В рамках масштабной реформы контроля и надзора федеральные власти запустили механизм «регуляторной гильотины»: анализ правовых актов должен был исключить неэффективные, устаревшие требования. ВАРПЭ участвовала в деятельности рабочей группы по реализации «регуляторной гильотины» в рыбной отрасли. Для снижения административных издержек важно внедрять цифровые технологии, заявили в ассоциации. В частности, рыбаки давно говорят о важности ухода от бумажных разрешений на добычу. Обращение с предложением ускорить согласование законопроекта об электронных промысловых билетах ВАРПЭ направила в правительство, Совет Федерации, федеральные ведомства. В сентябре инициатива внесена в правительство, рассказали Fishnews в объединении.

Удалось добиться исключения требования получать документы о соответствии МКУБ для маломерных судов – неоднозначность законодательства грозила штрафами предприятиям, работающим на береговом промысле.

Ассоциация продолжила участвовать в оценке регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов – механизм ОРВ создан для того, чтобы еще на стадии подготовки документов исключать риски для бизнеса. За минувший год в рамках своей нормотворческой деятельности ВАРПЭ рассмотрела и направила позиции в федеральные органы исполнительной власти по 102 проектам нормативных правовых актов.

Важным направлением работы стало совершенствование отраслевого законодательства в сфере аквакультуры. Ассоциация проинформировала администрацию президента о необходимости вывода из-под ограничений ряда прудов, на которых уже порядка 50 лет ведут свою деятельность рыбоводные хозяйства, чтобы не допустить прекращение их работы. Оптимизирован пакет ветеринарных правил, регулирующих деятельность рыбоводных хозяйств.

Среди ключевых направлений работы ВАРПЭ в прошлом году также отмечены анализ правил по охране труда в отрасли, участие в подготовке изменений в постановление по «незаходным» судам и поправок в правила рыболовства.

Другие направления работы

В 2020 г. не менее активным было участие ВАРПЭ в различных отраслевых мероприятиях – за год их число достигло 146. Традиционно крупнейшее объединение рыбопромышленников выступало соорганизатором важных деловых событий для отрасли. В частности, ВАРПЭ совместно с Федеральным агентством по рыболовству и отраслевым оператором деловых мероприятий Expo Solutions Group в онлайн-формате организовали первую в 2020 г. международную конференцию – «Мировой рыбный рынок: международное сотрудничество против пандемии».

С докладами на конференции выступили профессор факультета экономики Университета Исландии Рагнар Арнасон, управляющий директор Beijing Seabridge Marketing & Consulting Фан Цзубинь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, председатель Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина Сергей Тарусов, президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, исполнительный директор Сбербанка Александр Панов, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Трансляцию мероприятия посмотрел 281 человек, из них почти половина – представители иностранных государств: Норвегии, Дании, Исландии, Великобритании, Нидерландов, Латвии, Германии, Италии, Испании, Израиля, Турции, Ирана, ОАЭ, Марокко, Мавритании, Мозамбика, Сенегала, Гвинеи-Бисау, Коморских островов, Мадагаскара, ЮАР, Индии, Китая, Южной Кореи, Чили и США.

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