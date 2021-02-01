01 февраля 2021 года

К правкомиссии: экспортеры призывают отказаться от лицензии

Целесообразность лицензирования поставок рыбы и морепродуктов в живом виде планируется обсудить на правкомиссии у вице-премьера Виктории Абрамченко 2 февраля. От этой процедуры при оформлении экспорта нужно отказаться, считают в отраслевом сообществе.

В конце декабря правительство РФ передало функции по выдаче заключений на вывоз живой рыбы и морепродуктов от Росприроднадзора к Росрыболовству. Такое решение позволило снять остроту проблемы, появившуюся после выхода административного регламента Росприроднадзора. Но важно не оставлять без внимания и более глобальный вопрос – по отмене лицензий на экспорт продукции морского промысла в живом виде, хотя для этого и потребуются изменения правовой базы Евразийского экономического союза, отметили опрошенные Fishnews эксперты.

«Ассоциация и рыбаки достаточно длительное время говорят о необходимости отмены лицензирования экспорта живых морепродуктов, в отношении которых осуществляется рыболовство», – заявил президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

Эта процедура в случае с промысловыми объектами не имеет практического значения, ведь для контроля над законностью добычи и поставок государство и так выстроило эффективную систему, считает руководитель объединения.

Рыболовство осуществляется в рамках объемов, которые специалисты посчитали щадящими для ресурса. Предприятия работают по разрешениям на промысел, используется система мониторинга перемещений флота, суда в море контролирует пограничная служба. Движение продукции отслеживается и с помощью системы электронной ветеринарной сертификации.

Получение лицензии – это дублирующая функция, полагает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Если эту процедуру исключить, интересы покупателей и продавцов, интересы государства не пострадают, считает глава АРСО. Для хозяйствующих субъектов, напротив, будут созданы более комфортные условия, сократятся финансовые и временные затраты.

Руководитель ассоциации обратил внимание, что вопрос с исключением лицензирования важен не только для поставщиков краба, но и для предприятий, работающих с другими промысловыми объектами. Например, для 20 предприятий, занимающихся добычей морского ежа на Южных Курилах. В основном это малый и средний бизнес, и для него отмена любой административной процедуры – весомая поддержка.

Оптимизация оформления позволила бы высвободить время представителей госорганов для решения более эффективных задач, уверен президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

В бизнес-сообществе обратили внимание и на систему сертификатов, направленных на борьбу с ННН-промыслом: они оформляются в рамках международных соглашений, которые Россия заключила с другими странами АТР.

Еще один аргумент, который ассоциации отрасли приводят в пользу отказа от лицензирования: в случае с морепродуктами, которые идут на экспорт в переработанном виде, и теми, что отправляются живыми, система контроля промысла одна, но для переработанной продукции лицензия не требуется.

По поводу процедуры лицензирования высказываются не только ассоциации, но и непосредственно компании. «Передача функции по выдаче заключений на вывоз живых морепродуктов от Росприроднадзора к Росрыболовству изменила и упростила регламент, ранее предусматривавший получение разрешения на каждую выловленную партию краба, это ускорило процесс получения экспортной лицензии, что, в свою очередь, сохранило сотни тонн живого краба и миллионы долларов экспортной выручки.

Однако сама процедура лицензирования живой продукции по-прежнему действует и, по нашему мнению, является избыточной мерой, поскольку добыча и экспорт крабов в полной мере регулируется законодательством о рыболовстве и контролируется рядом федеральных ведомств», – заявил генеральный директор группы компаний «Русский краб» Александр Сапожников.

Хорошо, что государство достаточно быстро отреагировало на потребности бизнеса и передало функции по выдаче заключений Росрыболовству, но до сих пор так и не решена проблема с поставками живой продукции аквакультуры – гребешков, мидий, напомнил о еще одном вопросе Георгий Мартынов.

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока в обращении к вице-премьеру Виктории Абрамченко и замминистра сельского хозяйства – руководителю Росрыболовства Илье Шестакову попросил поддержать позицию об отмене лицензирования экспорта живой рыбы и морепродуктов.

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