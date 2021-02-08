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Установка боновых заграждений для сдерживания разлива нефтепродуктов по реке. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю

«Норникель» обязали заплатить за нефтеразлив

Суд взыскал с Норильско-таймырской энергетической компании более 146 млрд рублей за разлив нефтепродуктов в конце мая. В «Норникеле» не исключили возможности обжалования этого решения.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая прошлого года – частично разрушился резервуар хранения дизельного топлива из-за резкой просадки опор. В результате, по оценкам Росприроднадзора, в реки Красноярского края попало около 15 тыс. тонн нефтепродуктов, еще примерно 6 тыс. тонн – в почву. Природоохранное ведомство оценило ущерб более чем в 147 млрд рублей.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Генпрокуратуры, 5 февраля Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к «дочке» ПАО ГМК «Норильский никель» – Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК). С нее постановили взыскать 146,177 млрд рублей, сообщило надзорное ведомство.

Возможно обжалование

«Норникель» прокомментировал решение суда. «В соответствии с российским законодательством решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его изготовления в полном объеме, если оно не будет обжаловано. «Норникель» внимательно изучит постановление суда после получения его полного текста», – говорится в пресс-релизе на сайте ПАО.

Выводы обещали сделать

Глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил в эфире телеканала РБК, что решение суда стало уроком для компании и сигналом для всего бизнес-сообщества. Между тем «Интерфакс» рассказал, что акции «Норникеля подешевели.

На решение суда отреагировала и вице-премьер Виктория Абрамченко. Она назвала 5 февраля 2021 г важным днем для экологической повестки в Российской Федерации. «Ключевым изменением после этого решения должно стать отношение собственников крупных, опасных производств к тому, как они модернизируют свое производство. Необходимо вкладывать средства в модернизацию производства, внедрение наилучших доступных технологий для того, чтобы не допускать таких аварий. Гораздо дешевле модернизировать производство, чем возмещать ущерб в объеме 146 млрд рублей», – цитирует заместителя председателя правительства пресс-служба кабмина.

Вице-премьер обратила внимание, что очень важно направить эти средства целевым образом на экологические проекты, в первую очередь в Норильске. «Я как вице-премьер буду за этим внимательно следить», – обещала Виктория Абрамченко.

Зампред также анонсировала изменения в законодательство, «которые будут стимулировать собственников предприятий модернизировать их для того, чтобы они становились экологически эффективными».

Денег понадобится больше

Напомним, по результатам обследования озера Пясино Росрыболовство оценило ущерб, нанесенный рыбным запасам, в 9 тыс. тонн. Размер штрафа, рассчитанный по методике ведомства, может составить 3,5 млрд рублей.

Компенсация ущерба выпусками рыбной молоди потребует значительного времени, рассказал ранее руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. «По сути необходимо будет строительство трех заводов – хариусового, сигового и осетрового», – отметил глава ведомства.

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