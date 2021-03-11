Новости
Годовое собрание Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

АРПП подготовит свою позицию по развитию берега

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья планирует представить свои предложения по развитию береговой базы. Власти прорабатывают такие меры в связи с ограничения работы через Китай, с которыми столкнулась отрасль.

Проработать вопросы по береговой базе для приемки, хранения и переработки уловов поручили вице-премьер Виктория Абрамченко и вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Очень важно, чтобы бизнес также выступил со своей позицией, подчеркнул руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов на общем годовом собрании АРПП 11 марта. «Давайте сформулируем наши предложения», – обратился он к членам объединения.

Холодильные мощности необходимо строить однозначно, но нужно подумать над механизмами стимулирования такого строительства, сказал президент АРПП. Для этого, по его мнению, можно было бы обнулить плату за аренду гидротехнических сооружений, а высвободившиеся средства арендаторы будут направлять на строительство и модернизацию инфраструктуры.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в состав Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья входят не только компании, занимающиеся рыболовством, аквакультурой, производством рыбопродукции, но и организации в сфере логистики, портовой деятельности.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультурадальний востоккитай
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Все материалы

Интервью

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Перераспределение запасов лососей мы видим и на Дальнем Востоке, и у наших соседей

ХЫ Ду Сан (Dou San Heo), владелец, генеральный директор компании WS Global Inc.

Владелец компании WS Global Inc.

ХЫ Ду Сан

Биржа выручает рыбный рынок в период пандемии

Заведующая кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Дальрыбвтуза Инга МАТРОСОВА. Фото предоставлено пресс-службой Дальрыбвтуза

Заведующая кафедрой «Водные биоресурсы и аквакультура» Дальрыбвтуза

Инга МАТРОСОВА

Обитателям «морских огородов» разрабатывают отечественный рацион

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин ДРЕВЕТНЯК. Фото предоставлено СРПС

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера

Константин ДРЕВЕТНЯК

От решения по «незаходным» судам пока видится только отдача в бюджет

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Промыслу сайры поможет комфортное регулирование

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Гарантии на промысел обеспечат серьезный эффект

Все материалы

Крупным планом

Эксперты работают на месте аварии в Фукусиме. Фото МАГАТЭ

Рыбаки, рыба и радиация Фукусимы: 10 лет спустя

Выращенный в Приморье трепанг. Фото Романа Витязева

Марифермеры Приморья надеются на помощь государства

Добыча лосося на Сахалине. Фото Анатолия Макоедова

Лососевое хозяйство России: сырьевой потенциал, научное сопровождение и перспективы развития

Погода на Сахалине в феврале бывает разная, но настроение участников фестиваля «Сахалинский лед» всегда выше нуля

«Сахалинский лед» – больше чем рыбалка, азартней чем спорт

Все материалы

События

Для участия в соревнованиях «Сахалинский лед» в этом году зарегистрировалось рекордное число команд

Соревнования «Сахалинский лед»: удача улыбнулась всем

18 декабря во Владивостоке спустили на воду первый краболов из серии по заказу компании «Дальневосточное побережье» (ГК «Сигма Марин Технолоджи»). Фото пресс-службы Восточной верфи

Важна стабильность: добытчики краба обновляют флот

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.