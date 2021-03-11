АРПП подготовит свою позицию по развитию берега

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья планирует представить свои предложения по развитию береговой базы. Власти прорабатывают такие меры в связи с ограничения работы через Китай, с которыми столкнулась отрасль.

Проработать вопросы по береговой базе для приемки, хранения и переработки уловов поручили вице-премьер Виктория Абрамченко и вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Очень важно, чтобы бизнес также выступил со своей позицией, подчеркнул руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов на общем годовом собрании АРПП 11 марта. «Давайте сформулируем наши предложения», – обратился он к членам объединения.

Холодильные мощности необходимо строить однозначно, но нужно подумать над механизмами стимулирования такого строительства, сказал президент АРПП. Для этого, по его мнению, можно было бы обнулить плату за аренду гидротехнических сооружений, а высвободившиеся средства арендаторы будут направлять на строительство и модернизацию инфраструктуры.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в состав Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья входят не только компании, занимающиеся рыболовством, аквакультурой, производством рыбопродукции, но и организации в сфере логистики, портовой деятельности.

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