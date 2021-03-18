Регулятор видит квоты основным инструментом привлечения инвестиций

Построенные под инвестквоты заводы смогли принять часть уловов на переработку после закрытия китайских портов, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, в правительстве обсуждается дальнейшее расширение инвестпрограммы.

Каким образом происходит привлечение инвестиций в рыбохозяйственный комплекс, поинтересовались депутаты комитета Госдумы по аграрным вопросам на встрече с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым. Глава Минсельхоза назвал два основных механизма, нацеленных на стимулирование обновления и развития основных производственных фондов.

«Это механизм инвестквот , который предусматривает выделение 20% долей квот добычи (вылова) отдельных видов ресурсов на строительство судов рыбопромыслового флота и рыбоперерабатывающих предприятий. Это также механизм крабовых квот , который подразумевает предоставление 50% долей квот вылова краба по итогам аукционов и который устанавливает обязательства по строительству судов-краболовов», – перечислил Дмитрий Патрушев.

Министр уточнил что, в Дальневосточном и Северном бассейнах заключено всего 79 договоров на закрепление квот за объектами инвестиций, а общий объем привлеченных средств составил порядка 192 млрд рублей. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков добавил, что эти инвестиции уже начали работать.

«У нас уже 12 судов спущено на воду, 10 рыбоперерабатывающих заводов начали свою работу. Это в том числе помогает нам сейчас, в тот период, когда Китай закрыл свои порты и мы не можем везти туда продукцию для переработки, начать перерабатывать эту продукцию на построенных заводах», – рассказал он депутатам.

Как сообщает корреспондент Fishnews, до 2024 г. регулятор ожидает строительство 85 судов, способных выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью и обеспечивать полную переработку уловов. «Мы тем самым повысим эффективность от тонны добываемой продукции в полтора раза», – пообещал Илья Шестаков.

Он охарактеризовал объем инвестиций как «значительный». «Сейчас в правительстве идет обсуждение дальнейших планов по расширению инвестиционной программы . В целом мы выйдем на показатели обновления флота для Северного бассейна на 80% по завершении первого этапа, на Дальнем Востоке – на 40%», – отметил руководитель Росрыболовства.

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