Росрыболовство пообещало решить вопросы с традиционным промыслом

Новые документы в сфере регулирования традиционного рыболовства вызвали вопросы у представителей коренных малочисленных народов. В Росрыболовстве сообщили, что рассмотрят все поднятые темы и при необходимости обеспечат изменение правовой базы.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков выступил по вопросам традиционного рыболовства на открытии II Форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Салехарде.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства, была затронута и тема недавних изменений законодательства. Напомним, что с 3 апреля начали действовать новый административный регламент, утвержденный Росрыболовством, и новые формы заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование, определенные приказом Минсельхоза России. Ранее также вышел новый порядок традиционного рыболовства.

Глава Федерального агентства по рыболовству сообщил, что ведомство в ближайшее время проведет информационно-правовой семинар по новым актам Минсельхоза и ФАР. «Рассмотрим и решим все возникшие вопросы, а в случае необходимости внесем изменения в действующие документы», – цитирует Илью Шестакова пресс-служба.

Руководитель ведомства отметил, что в ближайшей перспективе планируется принять кардинальные меры, направленные на максимальное упрощение доступа КМНС к возможности добычи водных биоресурсов. Предполагается отказаться от заявительного принципа доступа к промыслу в случае, если информация о представителе коренных народов включена в федеральный реестр.

«В 2022 году все представители КМНС, кто находится в реестре, смогут осуществлять традиционное рыболовство без подачи заявок», – сообщил глава Росрыболовства.

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