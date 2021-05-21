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Действующие нормативы по мышьяку мешают поставкам на российский рынок объектов глубоководного промысла. Фото пресс-службы Росрыболовства

Роспотребнадзор вошел в рабочую группу по мышьяку

В состав рабочей группы по актуализации требований к содержанию мышьяка в рыбе и морепродуктах вошел Роспотребнадзор. Вопрос пытаются решить уже много лет.

Роспотребнадзор подключился к решению вопроса с нормированием мышьяка, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Ранее позиция санитарной службы была сдерживающим фактором. В феврале участники круглого стола в профильном комитете Совета Федерации рекомендовали Роспотребнадзору ускорить работу по пересмотру нормативов.

Пересмотр действующих норм и их гармонизация с международными требованиями обсуждается по инициативе Росрыболовства в рамках межведомственной рабочей группы. Готовится научное обоснование раздельного определения органической и неорганической формы мышьяка в водных биоресурсах. Эксперты также разрабатывают предложения по внесению изменений в нормативные документы об уровне предельного содержания мышьяка в рыбе и морепродуктах.

В очередном заседании группы, которое провел замруководителя Росрыболовства Василий Соколов, приняли участие представители Роспотребнадзора. Обсуждался ход исследований Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий и Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения. На основе результатов этих работ будут подготовлены соответствующие предложения.

Определение общего показателя по мышьяку без разделения на органический и неорганический и допустимая норма его содержания в рыбной продукции, установленная российским законодательством, неактуальны и мешают развитию промысла перспективных глубоководных объектов, ограничивают поставки рыбы на внутренний рынок, считают в Росрыболовстве. Потери внутреннего рынка из-за несовершенства действующего законодательства оцениваются минимум в 160 тыс. тонн, отметили в ведомстве.

В настоящее время нормируется общий мышьяк (органический + неорганический), его содержание не должно превышать 5 мг/кг.

В отличие от России, во многих странах вовсе нет норм по содержанию мышьяка, обратило внимание федеральное агентство. Например, в Японии или Южной Корее, где потребляется большое количество рыбы, а средняя продолжительность жизни населения выше, чем в РФ. Некоторые государства считают нужным нормировать только неорганические соединения мышьяка.

По словам Василия Соколова, нынешняя норма по мышьяку не направлена по факту на здоровье граждан, поэтому регулировать надо неорганический мышьяк и именно по нему ужесточать нормативы. В то же время по органическим соединениям мышьяка могут быть послабления. «Излишне высокие барьеры не должны препятствовать увеличению поставок ценных глубоководных видов водных биоресурсов на внутренний рынок», – подчеркнул замруководителя Росрыболовства.

В ведомстве добавили, что Россельхознадзор также поддерживает существующие инициативы по пересмотру установленных нормативов содержания мышьяка в рыбной продукции, принимая во внимание международный опыт и существующие результаты лабораторных исследований.

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