Южно-Курильский рыбокомбинат подбирает решения для новых проектов

На международной рыбопромышленной выставке в Санкт-Петербурге Южно-Курильский рыбокомбинат не только представляет результаты своей работы, но и изучает возможности для реализации новых инвестиционных проектов, рассказал генеральный директор компании Константин Коробков.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге вернулись к работе после двухлетнего перерыва. Это отличная новость для отрасли, считает руководитель Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков.

ЮКРК традиционно участвует в выставке. С первого проведения масштабы Seafood Expo Russia серьезно выросли, по своей эффективности она уже превзошла выставку в Брюсселе, отметил Константин Коробков.

Южно-Курильский рыбокомбинат реализует целый ряд инвестиционных проектов: запущено предприятие по производству рыбной муки и рыбьего жира. Год от года увеличивает объемы выпуска лососевый рыбоводный завод, наращивает возможности международный контейнерный терминал на Кунашире.

При этом компания рассматривает возможности продолжения инвестиционной программы. «В этом году на выставке мы делаем акцент на изучении возможностей для развития — по флоту, орудиям ловам, технологическому оборудованию», — рассказал генеральный директор ЮКРК. Власти уже анонсировали продолжение программ по выделению квот под инвестиции.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 8 по 10 февраля. Организатор форума и выставки — Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий — Expo Solutions Group. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер.

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