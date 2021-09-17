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Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялись после двухлетнего перерыва. Фото пресс-службы ESG

Форум и выставка в Санкт-Петербурге: яркое возвращение

Международный рыбопромышленный форум и выставка (Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia) состоялись после двухлетнего перерыва. По данным оператора мероприятий — компании Expo Solutions Group, площадь выставки увеличилась на 40%, количество экспонентов достигло 400 компаний из 25 стран и 40 регионов нашей страны.

Выставка Seafood Expo Russia демонстрировала результаты, которых достигло российское рыбное хозяйство, и направления, в которых оно видит перспективу. Традиционно участие принимали крупнейшие игроки отрасли. Группа компаний «Антей», например, представляла все направления своей работы — добычу, переработку и марикультуру. Отдельное внимание было уделено судостроительным проектам холдинга: «Антей» продолжает строительство в Приморском крае краболовных судов.

Макет судна для группы компаний «Антей»

Группа «Норебо» участвовала с общим стендом, а также отдельно представляла терминал «Сероглазка». Холдинг активно развивается в сфере логистики: аналогичный «Сероглазке» проект — по созданию терминала «Ударник» — реализуется в Мурманской области, работает производственно-распределительный центр в подмосковном Клину.

Для журналистов Seafood Expo Russia — прекрасная возможность получить яркое представление о передовых проектах в отрасли и тенденциях в ее развитии. Например, о тренде на развитие глубокой переработки: украшением выставочных стендов, безусловно, стала продукция для конечных потребителей — из самых разных видов рыбы, самых разных видов разделки и рецептур.

Одним из трендов оказалось развитие переработки

Выставка позволяет оценить и вложения рыбаков в строительство современных судов. О том, как идет программа обновления флота, министру Дмитрию Патрушеву и главе Росрыболовства Илье Шестакову во время официального осмотра экспозиций рассказали владелец «Норебо» Виталий Орлов, президент ГК «Антей» Иван Михнов, председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Дмитрий Озерский, представитель «Сигма Марин Технолоджи» Владимир Рекасов.

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ принимает высоких гостей на стенде СЗРК

Власти уже сообщили о решении продолжать использование механизма «квот под инвестиции». На Seafood Expo Russia рыбопромышленники не только представляли действующие проекты, но и анализировали возможности для новых вложений. «В этом году на выставке мы делаем акцент на изучении возможностей для развития — по флоту, орудиям ловам, технологическому оборудованию», — отметил в разговоре с корреспондентом Fishnews генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков.

Пандемия сломала традиционную схему поставок через Китай, и российская рыбная отрасль перестраивается под новые условия. Заметен активный интерес компаний, занимающихся добычей минтая, к технологическим решениям по производству филе, обратил внимание руководитель компании «Баадер-Восток-Сервис» Дмитрий Котляр.

На выставке прибавилось экспонентов. Фото пресс-службы ESG

Промысел, перерабатывающий сектор, рыбоводство, судостроение и судоремонт, производство специализированного оборудования, компании, занимающиеся доставкой, хранением, продажей рыбной продукции и другими услугами в рыбохозяйственном комплексе, — все эти направления были представлены на Seafood Expo Russia.

Масштабы Seafood Expo Russia растут, выставка приобретает статус глобальной, подчеркнул Илья Шестаков. Глава Росрыболовства выразил уверенность, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем. Участники еще делятся впечатлениями от состоявшихся встреч, а организаторы уже начали подготовку к новому форуму и выставке — они будут юбилейными.

Текст полностью читайте в рубрике «События» на сайте Fishnews.

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