«Рыба.РФ» верит в потенциал Корсаковского порта
Задача, которую поставил перед ведомствами глава государства, позволит реализовать проект по развитию порта Корсаков уже к 2024 г., рассчитывают в «Корпорации «Рыба.РФ».
Владимир Путин поручил Минтрансу и Минфину совместно с правительством Сахалинской области рассмотреть вопрос об ускорении реализации мероприятий по развитию Корсаковского порта.
Напомним, что Корсаков включен в сеть портов, которые инвестиционное товарищество «Корпорация «Рыба.РФ» (ее создали группа компаний «Антей» и СЗРК) планирует задействовать для совершенствования рыбной логистики.
В этом плане Корсаков — узловая локация, обладающая колоссальным потенциалом развития, заявил Fishnews председатель наблюдательного совета «Корпорации «Рыба.РФ» Александр Крутиков.
«Важная часть комплексного проекта по развитию порта — создание современного рыбного терминала мощностью до 1 млн тонн. Проект предусматривает строительство новых холодильных и рыбоперерабатывающих мощностей, площадки для обработки рефрижераторных контейнеров», — сообщил он.
Власти Сахалинской области отметили, что участие государства необходимо в снятии инфраструктурных ограничений — дноуглубление и модернизация гидротехнических сооружений обеспечат выполнение планов бизнеса. «Рассчитываем, что ускорение реализации мероприятий, о котором говорится в поручении президента, позволит воплотить проект в жизнь уже к 2024 году», — заявил Александр Крутиков.
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