Координационный совет привлек внимание к проблемам ветсанэкспертизы

В Минэкономразвития рассмотрели обращение Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока и предложили вернуться к обсуждению правил ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы. Такая информация прозвучала на мероприятии Центра стратегических разработок.

Новые ветправила назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции из них, предназначенных для переработки и реализации, должны вступить в силу с 1 марта 2022 г.

Еще на стадии разработки приказа Минсельхоза отраслевые ассоциации заявляли о серьезных замечаниях к документу. Но не все из них были учтены, и предприятия рискуют столкнуться с проблемами при вступлении правил в силу. Требования о ветсанэкспертизе сырья перед направлением на переработку, заложенные в документе, выполнять невозможно, отмечали рыбохозяйственные организации.

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций направил письмо по этой теме вице-премьеру, председателю правкомиссии по административной реформе Дмитрию Григоренко.

В Министерстве экономического развития рассмотрели обращение и выступили с ходатайством пересмотреть правила или отменить их государственную регистрацию, сообщил член координационного совета, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Об этом, по словам руководителя АРСО, было заявлено в рамках экспертного обсуждения, организованного Фондом «Центр стратегических разработок» при поддержке Минэка.

«Представителей совета пригласили присоединиться к дальнейшей работе по проблематике правил совместно с Центром стратегических разработок», — рассказал Fishnews Максим Козлов.

Напомним, что ЦСР — некоммерческая организация, участвующая в подготовке и реализации стратегии долгосрочного развития национальной экономики.

В Координационном совете выразили готовность продолжать участвовать в решении вопросов, связанных с правилами ветсанэкспертизы. «Необходимо, чтобы принятые решения обеспечивали безопасность продукции и в то же время были выполнимы на практике, не оставляли места для разночтений», — отметили в совете.

В состав совета входят президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

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