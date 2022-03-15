Рыбаки проанализируют возможности послаблений

Необходимо тщательно проанализировать возможности, предусмотренные правительством по разрешениям для бизнеса на 2022 г., считают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Напомним, что кабмин установил особенности разрешительной деятельности в РФ в 2022 г. Федеральные ведомства, регулирующие те или иные сферы, смогут принимать решения по специальным условиям выдачи, переоформления, действия разрешений. Это касается и документов в рыбной промышленности.

Отраслевые объединения проанализируют возможности, заложенные в постановлении правительства, отметили участники Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока на конференции Fishnews Online.

Постановление предусматривает перечень разрешительных режимов, на которые могут распространяться особые условия. Возможно, при необходимости этот список получится оперативно дополнять, обратил внимание президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

Руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов напомнил о предложениях по продлению документов освидетельствования промысловых судов. Руководитель АРСО также указал на то, что возникают вопросы в связи с реализаций решений правительства по ограничению вывоза некоторых товаров и оборудования из России.

Руководители отраслевых ассоциаций отметили важность облегчения условий работы предприятий. Основным направлением сейчас должно стать создание предпосылок для снижения себестоимости продукции, уверен первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр Васьков.

«Что в наших силах? Снять административные барьеры», — считает председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Сейчас самое время убрать избыточные меры регулирования.

Бизнес-сообщество уже готовит предложения в этой сфере. Например, можно рассмотреть возможность приостановления действия нормы о таможенном декларировании для получения разрешения на вылов, упростить процедуру оформления сертификатов улова, пересмотреть требования к дипломированию экипажей маломерного флота, рассказал руководитель АДЛК.

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