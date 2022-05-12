Антикризисный пакет для рыбной отрасли: что выполнено?

Рыбная отрасль, как и другие сферы экономики, потребовала в новых условиях специальных мер поддержки. Какие инициативы Всероссийской ассоциации рыбопромышленников уже приняты, а какие — в работе, обобщил Fishnews.

Одним из первых вопросов, которые потребовалось решать госорганам совместно с отраслевым сообществом, стало обеспечение работы флота при новых мерах валютного регулирования. Рыбакам необходимо оплачивать техническое обслуживание и ремонт судов, покупать комплектующие, бункероваться и получать снабжение — в связи с этим рыбохозяйственные ассоциации просили установить для предприятий отрасли специальный порядок использования валютной выручки. ВАРПЭ направляла предложения по этому вопросу в Минсельхоз, Росрыболовство и Минвостокразвития.

В апреле Центробанк дал важные для рыбаков разъяснения. По информации регулятора, при расчете суммы валютной выручки для обязательной продажи резиденты могут вычитать расходы на оплату определенных услуг. В число таковых вошло и обеспечение работы рыбацкого флота.

Ассоциация также подняла вопрос о валютных кредитах. Согласно указу президента от 18 марта 2022 г. № 126, Банк России наделен полномочиями выдавать разрешения, в соответствии с которыми экспортеры могут не продавать валюту для выполнения кредитных обязательств перед российскими банками.

Ряд предложений касается переходных периодов и переноса нововведений для рыбной отрасли. Например, по привязке выдачи разрешений на вылов к предоставлению информации о таможенном оформлении судна. Минсельхоз подготовил проект постановления о заморозке требования предоставлять сведения о таможенном декларировании судна для оформления промыслового билета, но только до 2023 г.

В нынешних условиях нужен более длительный перерыв, считают в отраслевом сообществе. Предусмотренная отсрочка не учитывает возросшей финансовой нагрузки на предприятия, снижения рентабельности из-за ухудшений условий промысла, роста эксплуатационных издержек, закрытия внешних рынков, паралича налаженных логистических маршрутов, отмечал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

5 апреля Всероссийская ассоциация рыбопромышленников направила в Минсельхоз позицию по законопроекту с просьбой увеличить переходный период до 2025 г.

В работе у федеральных ведомств находится еще одно предложение объединения, помогающее снизить финансовую нагрузку на предприятия в непростое время. Планируется предусмотреть для судов под российским флагом отсрочку по уплате НДС и других таможенных платежей при заходе в порты РФ для ремонта и докования. Эту инициативу на заседании профильной правкомиссии 12 апреля поддержала вице-премьер Виктория Абрамченко. Ведомствам поручено до 20 мая представить в правительство предложения по льготным условиям.

Предприятия волнуют не только возможности текущей деятельности, но и перспективы дальнейшей работы. ВАРПЭ предложила ввести мораторий на изменения ключевого отраслевого закона и признать нецелесообразным принятие в условиях санкций закона о втором этапе инвестиционных квот. Эту позицию 15 марта поддержал комитет «ОПОРЫ России» по рыбохозяйственному комплексу, и 17 марта организация направила ее в составе других предложений по поддержке отрасли.

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