Рыбная отрасль ищет поддержки

Комитет «ОПОРЫ России» по рыбохозяйственному комплексу подготовит ряд предложений для поддержки предприятий. В их числе упрощение процедур регулирования и мораторий на внесение изменений в отраслевое законодательство.

Угрозы для рыбалки

Какие первоочередные меры могут помочь предприятиям рыбохозяйственного комплекса продолжать работу в условиях санкций, члены профильного комитета «ОПОРЫ России» обсудили 15 марта на расширенном заседании с участием представителей органов власти, региональных отделений объединения, отраслевых союзов и отдельных компаний. Председатель комитета Герман Зверев изложил предварительные оценки влияния уже принятых санкций на российскую рыбную отрасль, включая добычу, переработку на берегу, логистику, сбыт и смежные сектора экономики. По мнению экспертов, угроза для сырьевой базы сравнительно невелика, в отличие от условий промысла, технического обслуживания флота и особенно экспортно-импортных операций.

«По нашим оценкам, речь идет примерно о 16% объема экспорта российской рыбопродукции и трети ее стоимости. В отношении импорта это может привести к снижению на 38% в объеме», — предупредил Герман Зверев.

Как сообщает корреспондент Fishnews, чтобы сгладить негативные эффекты, комитет по рыбохозяйственному комплексу подготовил два пакета предложений. В первый, в частности, вошли меры, связанные с валютным регулированием, «незаходными» судами, корректировкой нормативных актов по инвестквотам и правоприменительной практики по государственной экологической экспертизе (ГЭЭ). Кроме того, бизнес предложил установить мораторий на внесение изменений в закон о рыболовстве, в том числе по второму этапу инвестквот.

Второй пакет направлен на обеспечение возможностей ремонта флота, в том числе в районах промысла, а также отмену или приостановку некоторых видов лицензирования — чтобы упростить смену экипажей и снабжение судов топливом.

Шаги регуляторов

Советник министра сельского хозяйства Евгений Кац рассказал, что постановление правительства от 12 марта 2022 г. № 353 наделило Минсельхоз полномочиями устанавливать особый порядок выдачи определенных разрешений. «Туда попала выдача разрешений на добычу водных биоресурсов, сертификатов на улов при экспорте, а также процедура согласования хоздеятельности. Мы пока не видим реальной необходимости применения особых порядков, но готовы такие предложения рассматривать», — отметил он.

Совместно с Росрыболовством Минсельхоз подготовил проект постановления, предусматривающего двухлетнюю отсрочку реализации инвестпроектов по строительству судов под инвестквоты. По «незаходным» судам пока рассматриваются различные варианты, вплоть до отмены на текущий год привязки промысловых билетов к статусу судна, но в будущем министерство намерено настаивать на таможенном оформлении всего добывающего флота.

Минсельхоз также поддержал предложение Всероссийской ассоциации рыбопромышленников применять к рыбакам требование о продаже 80% валютной выручки после того, как они оплатят бункеровку судов, ремонт, снабжение и другие операции, необходимые для продолжения промысла. По словам Евгения Каца, глава Росрыболовства Илья Шестаков уже направил соответствующее обращение руководству ЦБ.

Правительство готово добавить к направлениям льготной перевозки рыбы по железной дороге доставку из регионов Северо-Западного федерального округа. Кроме того, регулятор ищет источник льготного кредитования для рыбаков, поскольку финансовая нагрузка на предприятия в связи с инвестквотами, по оценке Росрыболовства, составляет порядка 200 млрд рублей.

«Вариантов у нас здесь два. Либо мы встроимся в действующие правила № 1528 (постановление правительства от 29 декабря 2016 г. о льготных кредитах для сельхозтоваропроизводителей – прим. ред.), либо это будут отдельные правила в части рыбохозяйственного комплекса. Но в целом такое предложение поддерживается», — уточнил начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич.

По его словам, в будущем меры поддержки хотят предусмотреть и для предприятий по производству комбикормов для рыб и рыбопосадочного материала. Чтобы сохранить темпы развития отечественной аквакультуры, планируется возмещать часть капитальных затрат на реализацию таких проектов.

Минпромторг инициировал во втором пакете мер поддержки промышленности установление нулевой ставки НДС на судоремонт, заявил замдиректора департамента судостроительной промышленности и морской техники Денис Стриженов. В министерстве надеются, что на этот раз возражений со стороны Минфина не последует.

Верфи, на которых ведется строительство рыболовных и краболовных судов, планируется включить в перечень системообразующих предприятий. Кроме того, Минпромторг предлагает зафиксировать ставки по кредитам на уровне февраля 2022 г., чтобы заемщики могли продолжать реализацию инвестпроектов на прежних условиях. Разница будет компенсирована банкам за счет средств ЦБ.

Бизнесу нужна опора

Участники заседания поддержали оба пакета мер, представленных комитетом. Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак подчеркнул несвоевременность законопроекта о втором этапе инвестквот и аукционов. «Нужно приложить все силы, чтобы сфокусироваться на первом этапе и его завершении, а второй этап — это вопрос отдаленной перспективы», — отметил он.

Аукционы по крабам, морскому ежу, трепангу и прочим «моллюскам» поставят под угрозу работу более ста предприятий малого и среднего бизнеса, где трудится почти 10 тыс. человек, указал на риски руководитель Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. А Герман Зверев напомнил, что президент «ОПОРЫ России» Александр Калинин ранее назвал неприемлемым введение в нынешних условиях аукционов на право ловить крабов и других ценных беспозвоночных.

По данным объединения, потери малого и среднего бизнеса от аукционов составят не менее 25-26 млрд рублей в год только для добытчиков краба и не менее 7-8 млрд рублей — для рыбаков, которые работают на других объектах промысла. Отрицательный отзыв на законопроект ранее дала и рабочая группа по экономической политике Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Члены комитета, представляющие хозяйства аква- и марикультуры, заострили внимание на необходимости отмены ГЭЭ для рыбоводов. Президент Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрей Маркин высказался за возращение ЕСХН для рыбаков, занятых промыслом во внутренних водоемах.

Сектор рыбопереработки уже столкнулся с дефицитом как сырья, так и комплектующих, тары и сопутствующих материалов. «Импортная логистика сломалась абсолютно», — констатировал председатель Рыбного союза Александр Панин. После поднятия ключевой ставки предприятиям стало еще сложнее брать кредиты, а вынужденный рост цен на рыбную продукцию может привести к падению спроса и объемов продаж. При этом рыбопереработчики положительно оценили информацию Минпромторга о переносе эксперимента по внедрению маркировки в рыбной отрасли.

Проблемы со сбытом, и совсем не в теории, возникли у мурманских добытчиков краба, рассказала исполнительный директор Ассоциации краболовов Севера Татьяна Соколова. По ее словам, традиционные рынки сбыта ЕС и США не принимают российскую продукцию. В результате весенний сезон промысла краба-стригуна опилио, лов которого разрешен с 1 марта, до сих пор не начался — тут продать бы запасы с прошлого года. В такой ситуации, по мнению рыбаков, нецелесообразно увеличивать ОДУ на вылов крабов в 2023 г., даже если состояние запасов это позволяет.

Впрочем, к запасам тоже могут возникнуть вопросы. Гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк поделился опасениями по поводу возможных проблем с установлением рекомендаций по вылову для ресурсов, находящихся в совместном регулировании России и других стран.

Межрегиональная ассоциация «Ярусный промысел» (АЯП) поинтересовалась, можно ли упростить порядок совершения сделок с иностранными компаниями из недружественных стран. Представитель АЯП Вячеслав Бычков попросил составить перечень производителей и поставщиков оборудования и комплектующих для ярусоловов из стран, которые считаются дружественными, и помочь экспортерам в прохождении аттестаций и проверок при выходе на новые рынки. В целом на проблему судовых запчастей — как их ввоза, так и вывоза — обращали внимание почти все промысловики, предложив подробнее прописать эти предложения во втором пакете.

Подводя черту под обсуждением, Герман Зверев пообещал, что комитет сформирует дополнения ко второму пакету мер с учетом всех поступивших замечаний. Он также проинформировал коллег о подготовке встречи с главой Минприроды Александром Козловым, на которой планируется поднять и вопрос об отмене ГЭЭ.

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