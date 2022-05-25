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Открылась регистрация для посетителей Международного рыбопромышленного форума Seafood Expo Russia. Фото пресс-службы ESG

Seafood Expo Russia выдает билеты

Открылась регистрация для посетителей Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia 2022. Юбилейные мероприятия пройдут 21-23 сентября в Санкт-Петербурге.

В этом году форум и выставка состоятся уже в пятый раз. Планируются, что мероприятия станут самыми масштабными за свою историю и предложат участникам и посетителям эффективные инструменты развития бизнеса. Площадь Seafood Expo Russiaзаймет 26 тыс. кв. м в двух павильонах КВЦ «Экспофорум». Экспозиция верфей и производителей оборудования будет расположена в павильоне F, а рыбопромышленных компаний, готовой продукции, логистики, сбыта и аквакультуры — в павильоне G.

Посещение выставки и форума бесплатное и доступно всем зарегистрированным посетителям. Пройти регистрацию и получить билет заранее можно на сайте Seafood Expo Russia. Регистрация для экспонентов откроется в ближайшее время и будет доступна в личном кабинете.

На сегодняшний день участие подтвердили 208 экспонентов из России и ближнего зарубежья, Северной и Западной Европы, а также Турции, Китая, Египта, Израиля, ЮАР, Японии и других стран, рассказали Fishnews в пресс-службе компании — оператора мероприятий Expo Solutions Group.

Основной задачей выставки и форума будет сохранение стабильности рыбохозяйственного комплекса в изменяющихся условиях. Помимо традиционных вопросов вылова и переработки, особое внимание уделят российским верфям и производителям оборудования, модернизации портов и их транспортной доступности, всем звеньям цепи от вылова до потребителя, развитию сотрудничества в рыбной отрасли на Дальнем Востоке и в странах ЕАЭС.

Увеличится сектор готовой и консервированной продукции. Для раскрытия ее потенциала предложат новые подходы к управлению качеством и продвижению в различных сегментах рынка. Кроме того, ряд проектов традиционно будет посвящен стимулированию сбыта и потребления рыбы и морепродуктов на внутреннем рынке.

В зоне «Ритейл Центра» менеджеры по закупкам федеральных, региональных и зарубежных торговых сетей и интернет-магазинов проведут переговоры о прямых поставках с производителями и поставщиками. География «Ритейл Центра» будет расширена благодаря новым участникам из стран ближнего зарубежья и регионов России.

Впервые будет организована «Витрина новинок». На ней производители и поставщики смогут провести презентации новых брендов и продуктов и представить их широкой заинтересованной аудитории.

На выставке пройдут мастер-классы шеф-поваров Russian Seafood Show. Бренд-шефы лучших ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга поделятся с коллегами из регионов новыми рецептами блюд из предоставленного экспонентами сырья.

Эти мастер-классы станут финалом серии мероприятий «Рыба есть!» Она организована совместно с сообществом шеф-поваров России Chefs Team и направлена на популяризацию потребления рыбы и морепродуктов.

Кроме того, в центре зала G из предоставленных участниками выставки элементов соберут установку замкнутого водоснабжения. УЗВ будет иметь несколько независимых колец рециркуляции, чтобы показать работу любых типов оборудования в различных условиях и режимах эксплуатации. В бассейне будет находиться живая рыба.

Напомним, в 2021 г., несмотря на многочисленные ограничения, мероприятия подтвердили свой международный статус. Их посетили свыше 7 тыс. специалистов из 78 регионов России и 55 стран.

Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

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