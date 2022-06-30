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Изменить правила предлагается в том числе для добычи сельди. Фото предоставлено агентством по рыболовству Сахалинской области

Сахалинская область рассчитывает на важные уточнения правил

В правилах рыболовства важно скорректировать сроки промысла сельди в Восточно-Сахалинской подзоне — это позволило бы эффективнее осваивать перспективный ресурс, рассказали в профильном областном агентстве. Ожидается внесение и других значимых изменений.

С 1 сентября вступят в силу новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна — это важное событие для отрасли. Однако на предприятиях рассчитывают, что в скором времени в правила будет внесен еще ряд важных изменений, рассказали Fishnews в агентстве по рыболовству Сахалинской области.

Так, пользователи островного региона активно включились в промысел сельди в заливе Анива. Объемы, которые специалисты рекомендуют к освоению, за пять лет существенно выросли. Число предприятий Сахалинской области, работающих на этом промысле, увеличилось за это время с 17 до 43.

Однако правила рыболовства запрещают добычу сельди в Восточно-Сахалинской подзоне, в заливе Анива, с 15 мая по 1 июля. Для наиболее полного освоения ресурса необходимо снять эти ограничения, считают в агентстве.

Также очень важно разобраться с возможностью добычи морского ежа, колючего краба и травяной креветки на рыболовных участках для вылова лососей.

После того, как на рыболовных участках для добычи анадромных видов рыб был введен запрет на специализированный промысел других видов водных биоресурсов (исключение сделано для пользователей РЛУ), стало непонятно, как осваивать эти объекты. Рыбаки рассчитывают на выверенную формулировку, комментировал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Новый федеральный закон, который в июне приняла Госдума и одобрил Совет Федерации, предусматривает особые сроки вступления в силу правил рыболовства — это должно помочь обеспечить своевременное внесение изменений, отметили в агентстве. Региональные власти выступали за возможность оперативно корректировать правила.

В правилах рыболовства, которые вступят в силу с 1 сентября, обратил внимание руководитель агентства Иван Радченко, предусмотрены нормы, которые с нетерпением ждут предприятия, развивающие промысел сардины-иваси и скумбрии. Разработчики правил описали, каким образом оформляется добыча с использованием двух судов — базового и вспомогательного, если пользователь хочется применить режим учета уловов в местах доставки и выгрузки. «Это позволяет предприятиям не терять промысловое время, отвлекая суда-добытчики для транспортировки улова», — отметил глава областного ведомства.

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