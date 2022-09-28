Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На V Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран, приводят цифры организаторы.

Экспонентами Seafood Expo Russia стали четыре сотни компаний. Например, ГК «Антей» привезла на выставку новинки для ритейла — филе наваги и камбалы, крабовую продукцию в потребительской упаковке. В экспозиции холдинга можно было увидеть не только продукцию, но и интересные решения в сфере цифровизации бизнеса: для гостей демонстрировалась работа электронной торговой площадки.

Как сообщает корреспондент Fishnews, популярностью пользуется формат коллективных региональных стендов. Он позволяет показать все возможности рыбного хозяйства той или иной территории. Так, Калининградскую область представляли рыбаки, переработчики, аквакультура. Экспозиция показывает, что рыбная отрасль региона, несмотря на непростую логистическую ситуацию, продолжает свою работу, прокомментировал руководитель группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич.

Стенды участников привлекали внимание интересной концепцией. Так, Русская рыбопромышленная компания при оформлении экспозиции сделала акцент на полезных свойствах белой рыбы. Группа представляла продукцию собственного производства, в том числе сурими. «Однозначно наш ориентир — глубокая переработка», — подчеркнули в РРПК.

Особое внимание в форумно-выставочной программе получила логистика. Российские компании представляли возможности, которые сегодня есть для доставки рыбной продукции. В этом направлении продолжает усиливаться холдинг «Норебо». Его терминал «Сероглазка» на Камчатке оказывает комплекс услуг по обработке судов, хранению рыбопродукции и ее отправке контейнерными партиями. При этом для удобства клиентов используется принцип «одного окна».

О своих логистических проектах рассказывал и Владивостокский морской рыбный порт. Компания в этом году ввела в строй новый холодильный комплекс более чем на 7 тыс. тонн единовременного хранения. С учетом трендов в доставке рыбной продукции в порту также организован контейнерный терминал. Собственный парк рефконтейнеров в ближайшее время вырастет на 100 единиц.

Один из основных акцентов организаторы Seafood Expo Russia традиционно делают и на аквакультуру. Здесь, как и в других сферах, идут изменения. Например, отмечается высокий спрос производителей кормов для рыбы на российскую рыбную муку и жир. О своих возможностях в этой сфере рассказывал Южно-Курильский рыбокомбинат.

Коммуникации — то, ради чего участвуют в выставках. В нынешних условиях особенно важен обмен информацией. Людей интересует, что будет со стабильностью поставок рыбы и, конечно, интерес вызывает сам бренд, отметили в Defa group. Для своих гостей компания организовала дегустации и мастер-классы, на выставочной площадке консультировали закупщики и отдел продаж.

Судостроение, оборудование и инжиниринг, производство орудий лова, банковские услуги, информационная поддержка и многое другое — организаторы Seafood Expo Russia придерживаться концепции собрать на одной площадке все, что нужно для успешной работы отрасли.

Круглые столы и сессии позволили экспертам обсудить темы логистики, судостроения, кадрового и научного обеспечения рыбной промышленности, производства и продвижения рыбопродукции.

Востребована зона «Ритейл Центра», позволяющая поставщикам напрямую пообщаться с торговыми сетями. Интересны были и такие активности, которых раньше не было. Например, «Витрина новинок».

В этом году Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Северной столице проходили с 21 по 23 сентября. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

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